Joe Könen Nettosieger bei der Herrenreise

Drei Tage Golf auf einem der anspruchsvollsten Plätze Norddeutschlands, in Hamburg-Treudelberg: Dorthin führte die diesjährige Herrenreise des Golf Clubs Wildeshauser Geest. Die gepflegte 27-Loch-Anlage hielt für jede Spielstärke Herausforderungen bereit. Die Organisatoren Wilfried Habben und Joe Könen freuten sich über die Teilnahme vieler Herren der „Mi-He-Go-Truppe“. Men’s-Captain Volker Scheffer und Ingo Lucks galt ein besonderer Dank für die Zusammenstellung der Flights, die Auswertung der Turnierrunden und die Hilfe bei der Preisverleihung. Nettosieger an allen Tagen war Joe Könen vor Ingo Lucks und Hans Ulrich. Bruttosieger mit den wenigsten Schlägen auf allen Runden und somit der beste Golfer an allen Tagen war der junge Gastteilnehmer Elias Könen. BILD: