Keine Schüler am Klimafreitag in Ganderkesee

Dem Aufruf, am Freitag an „Fridays-for-Future"-Demonstrationen zum Klimaschutz teilzunehmen, sind bundesweit Hunderttausende gefolgt. In Ganderkesee hatten sich das Aktionsbündnis „Prima Klima" sowie die Gruppen „Parents for Future" und „Ganderkesee for Future" dafür stark gemacht, als gemeinsame Ganderkeseer Gruppe an der Demonstration in der Delmenhorster Innenstadt teilzunehmen. Rund 20 Bürger der Gemeinde versammelten sich dafür am Freitagvormittag auf dem Ganderkeseer Marktplatz und fuhren mit dem Zug oder dem Rad in die Nachbarstadt. Schülerinnen und Schüler, wie andernorts in großer Zahl, waren in Ganderkesee nicht unter den Klimaschutz-Aktivisten. Wie die Schulleiter des Gymnasium und der beiden Oberschulen in der Gemeinde mitteilten, habe es an ihren Schulen keine entsprechenden Bestrebungen gegeben. Auch schulinterne Veranstaltungen anlässlich des Aktionstages fanden nicht statt.