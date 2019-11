Kinder pflanzen für Frühling

Das Ergebnis ihrer Arbeit können die Vorschulkinder aus dem Jona-Kindergarten zwar erst im Frühling bewundern. Trotzdem waren sie mit Eifer bei der Sache. Auf einem Grünstreifen am Friedhof an der Urneburger Straße pflanzten sie am Mittwoch Narzissen und Krokusse. Während Friedhofswärter Gerald Helmbold das Gras abtrug, gruben die Kinder mit Schaufeln Löcher für rund 200 Blumenzwiebeln. „Wenn die Blumen blühen, laden wir sie wieder ein“, sagte Swenja Scherschanski von der Friedhofsverwaltung „Dann können sie ihr Werk bestaunen.“ BILD: