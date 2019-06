Kirchhatten „Reparieren statt Wegwerfen“: Dieses Motto soll bald auch in Kirchhatten praktiziert werden. Dafür findet am kommenden Mittwoch, 5. Juni, um 18.30 Uhr ein erster Informationsabend für die Einrichtung eines Repair-Cafés in Kirchhatten statt. Veranstaltungsort ist der Rathaussaal der Gemeinde Hatten, Hauptstraße 21, in Kirchhatten.

An diesem Abend geht es um die Fragen: Was ist ein Repair-Café? Warum sind Repair-Cafés wichtig? Wie könnte solch ein Angebot in Kirchhatten aussehen? Neben einem einführenden Vortrag und praktischen Eindrücken von bisherigen Repair-Cafés der Region bietet der Abend Raum für die Gestaltung eigener Ideen.

„In Kirchhatten gibt es bereits einige Engagierte. Nun werden weitere Teammitglieder gesucht, um gemeinsam ein Repair-Café vor Ort ins Leben rufen“, so Rebecca Remke, zuständige Projektmanagerin des Landkreises Oldenburg.

Für ein regelmäßig stattfindendes Angebot dieser Art werden zum einen Tüftlerinnen oder Bastler mit technischer und handwerklicher Begabung gesucht, die Lust haben, sich mit ihren Kenntnissen bei der Reparatur von Alltagsgegenständen einzubringen. Auch Elektrofachkräfte, die das Repair-Café begleiten möchten, sind herzlich willkommen. Zum anderen bedarf es Helfer für die Organisation und Abwicklung der Veranstaltungen. Neben den „Reparaturexperten“ werden z. B. auch Personen für den Empfang benötigt. Je nach Interessen und Fertigkeiten, gibt es viele Möglichkeiten zur Gestaltung des Repair-Cafés beizutragen.

Im Vordergrund der Repair-Cafés steht ein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen. Dabei mache das gemeinschaftliche Reparieren häufig Spaß, schaffe neue Begegnungen und schone den Geldbeutel, heißt es vonseiten des Landkreises. Bisher sind in seinem Zuständigkeitsbereich Repair-Cafés in den Gemeinden Ganderkesee, Großenkneten, Hude, Wardenburg, der Samtgemeinde Harpstedt sowie in der Stadt Wildeshausen initiiert worden. Diese sind Teil des Projektes „Mach mit beim Klimaschutz“, das durch die Nationale Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit gefördert wird.

Geleitet wird der Informationsabend am Mittwoch von Thomas Leiprecht-Würtz, Peter Löffler und Rebecca Remke. Interessierte können sich im Vorfeld melden unter der Mailadresse repaircafe-hatten@mail.de.