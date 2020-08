Grundstein Für Kita Weizenstraße Gelegt: Wildeshausen investiert in die Zukunft

Wildeshausen Die zwölfte Kindertagesstätte in Wildeshausen nimmt immer mehr Gestalt an. Am Donnerstag ist an der neuen Kindertagesstätte Weizenstraße der Grundstein gelegt worden. Der Plan: Im April 2021 soll die Einrichtung bezugsfertig sein.

„Wir erweitern hier unser Angebot in Wildeshausen“, freute sich Bürgermeister Jens Kuraschinski. „Damit kommen wir unserem Ziel, dem Rechtsanspruch auf einen Platz zu genügen, näher.“ In immer mehr Familien sei es Alltag, dass beide Eltern berufstätig sind. Hier wolle die Stadt unterstützen.

Leiterin vorgestellt

Auch eine Personalie konnte Kuraschinski vermelden: Miriam Liebert, aktuell als Leiterin im Städtischen Kinderhort Wallschule tätig, wird die Leitung der Kindertagesstätte übernehmen. Wenn alles nach Plan läuft, kann sie mit ihrem Team den Nachwuchs ab dem Kindergartenjahr 2021/22 in den Räumlichkeiten betreuen. „Einen Namen für die Kindertagesstätte wird Frau Liebert dann sicherlich mit den Kindern und Eltern erarbeiten“, so der Bürgermeister.

Die Kosten für das Objekt im Baugebiet „Vor Bargloy“ waren während der Planungsphase angestiegen. Waren sie zunächst noch mit zwei Millionen Euro veranschlagt worden, belaufen sie sich nach aktuellen Schätzungen nun auf 3,34 Millionen Euro – inklusive Ausstattung der Räume und Spielplätze. „Das zeigt, wie ernst es der Stadt Wildeshausen ist, die Eltern zu unterstützen“, sagte Kuraschinski und betonte: „Es ist eine sinnvolle und effektive Investition in die Zukunft.“

Zunächst 65 Plätze

Das eingeschossige Gebäude mit der Fertigstellung im April 2021 kann sich zum Großteil energetisch selbst versorgen. Dafür werden eine Erdwärmepumpe und eine Photovoltaikanlage installiert, nur ein Drittel des gesamten Strombedarfes soll dazugekauft werden.

Das Grundstück ist 4258 Quadratmeter groß, genutzt werden soll eine Fläche von 753 Quadratmetern. Vorerst sind zwei Kindergartengruppen mit je 25 Kindern und eine Krippengruppe (15 Kinder) geplant, kann aber noch um zwei Gruppen erweitert werden. Der Zugang soll über die Weizenstraße erfolgen, die aktuell gebaut wird.

Verantwortlich für den Bau ist die Döpker Projektgesellschaft. Sie soll die Kindertagesstätte schlüsselfertig an die Stadt Wildeshausen übergeben.