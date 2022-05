Einsatz in Wildeshausen: Kleiner Küchenbrand vor dem Frühstück

Noch vor dem Frühstück – für die meisten zumindest – war die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen am Sonnabendmorgen gefordert: Um 7.24 Uhr wurde ein Wohnungsbrand an der Pestruper Straße gemeldet. Beim Eintreffen stellten die 23 Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung aus einem Einfamilienhaus fest. Der Brand beschränkte sich aber auf die Mikrowelle in der Küche und konnte schnell gelöscht werden. Die Bewohner hatten das Haus schon verlassen. Mit einem Überdruckbelüfter wurde das Gebäude wieder rauchfrei gemacht. Weitere Glutnester wurden nicht entdeckt. Nach dem knapp einstündigen Einsatz mit sechs Fahrzeugen konnten die Feuerwehrleute auf dem Heimweg gleich die Brötchen für ihre Familien mitbringen.

Zur Brandursache und zur Schadenshöhe gibt es bislang noch keine Erkenntnisse. BILD:

