Konzert zum Mitsingen

Ein etwas anderes Konzert hat die Evangelische Jugend Oldenburg am Samstag in Wildeshausen geboten. Die rund 50 Besucher auf dem Rasen zwischen Alexanderkirche und Remter konnten auch mitsingen. Dass die Töne stimmten, dafür sorgten Martin Kütemeyer (links) und Johannes Kretzschmar-Strömer mit Gitarren und Gesang. „Tage wie diese“ gab es zu passend zum Auftakt; denn Kütemeyer betonte, dass in den vergangenen vier Monaten „alles anders war in unserem Leben“. BILD: Christoph Koopmeiners