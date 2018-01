Kreyenhoop „Die Kreisverwaltung ist entsetzt über so viel Dreistigkeit“, meldete Oliver Galeotti, Sprecher des Landkreises Oldenburg am Donnerstagnachmittag. Ein Bürger hatte der Unteren Abfallbehörde des Landkreises Oldenburg einen Umweltskandal am Warrelmannsweg in Kreyenhoop gemeldet. In einem tiefen, wasserführenden Graben hat jemand eine große Menge Autoaltreifen und Kfz-Teile entsorgt – laut Galeotti etwa im Umfang einer Lkw-Ladung.

„Da in der Örtlichkeit der Graben sehr tief ist und somit die Bergung der Gegenstände nicht händisch erfolgen kann, muss ein Bagger eingesetzt werden, der die illegal entsorgten Gegenstände aus dem Graben holt“, teilt Dieter Hahn, Leiter des Amtes für Bodenschutz- und Abfallwirtschaft des Landkreises mit. Dies ziehe hohe Kosten nach sich, denn neben den Kosten des Baggereinsatzes schlägt die legale Entsorgung der geborgenen Gegenstände ebenfalls zu Buche. Das sei nicht mehr nur eine Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat.

Der Landkreis Oldenburg sucht nun Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, möge sich unter Telefon 04431/8 54 43 oder hergen.stolle@oldenburg-kreis.de melden.