701 Paten für Orgel in Alexanderkirche gefunden

700 Orgelpfeifen und ein Zimbelstern haben ihre Patin oder ihren Paten gefunden: Am Montag haben der Orgelförderverein Alexanderkirche Wildeshausen und die evangelische Kirchengemeinde die letzte Patenschaft zugunsten der neuen Kirchenorgel vergeben. Eingeteilt waren die Patenschaften in neun Kategorien (von 5 bis 2500 Euro). Der nächste Schritt für das Gesamtprojekt Orgelneubau und Freilegung der Rosette ist somit geschafft. Groß war die Freude daher bei Rita Binke-Mastrangelo (links) und Sandra Stolz (rechts). Sie haben im Kirchenbüro, in enger Abstimmung mit Kantor Ralf Grössler, die Begleitung der Paten, die Ausstellung von 701 Urkunden und viele Spendenbescheinigungen bewältigt. Aktuell wird die Orgelempore für den Aufbau der neuen Woehl-Orgel vorbereitet.BILD: