Achternmeer Die Idee, eine weihnachtliche Krippe selbst zu bauen, kam Thomas Krüder vor etwa sieben Jahren. Aufgrund einer Herzerkrankung war er über eine längere Zeit zu Hause und suchte nach einer Aufgabe. „Ich musste irgendwas machen“, erinnert sich der Achternmeerer. Kurz zuvor hatten sich der handwerklich geschickte Polizeibeamte und Ehefrau Heidi im Urlaub eine rustikale Krippe gekauft. Und die Gattin war überzeugt: „Sowas kannst du auch.“

„Also, kaufte ich mir ein Buch übers Krippenbauen, und los ging’s“, berichtet der 61-Jährige. Und die Tüftelarbeiten im heimischen Keller erwiesen sich nicht nur als geeignetes Mittel, die Tage sinnvoll auszufüllen. „Darüber hinaus machte es mir einen Heidenspaß und füllte mich aus“, erzählt Thomas Krüder. Und großen Spaß hat er noch immer an diesem Hobby, auch wenn der Krippenbauer längst wieder genesen seinen Dienst als Sachbearbeiter für Jugendkriminalität bei der Polizei in Oldenburg versieht. „Wenn mein Blutdruck mal ganz oben ist, dann kommt er in meiner Krippenwerkstatt ganz schnell wieder runter.“

Materialien aus der Natur

Krüders Krippen in alpenländischem Stil überzeugen durch Ursprünglichkeit und Detailtreue. „Bei den Materialien verwende ich überwiegend Dinge, die ich in der Natur finde.“ Holz, Steine, Zweige und Stroh kommen so zum Einsatz. „Ich will da nicht viel Chemie dran haben“, lautet Krüders klare Linie. In seiner gut ausgestatteten Werkstatt geht’s dann ans Sägen, Feilen, Bohren und Pinseln.

In akribischer Kleinarbeit entstehen so das ganze Jahr über kleine Leitern, Futtertröge, Fensterläden oder Karren, und natürlich das „Bettchen“ für das Jesuskind. Der Stallbau folgt keinem ausgetüftelten Plan in Architektenmanier. „Jede meiner Krippen sieht anders aus, nur manchmal mache ich mir vorher eine kleine Skizze“, verrät der Hobbybastler. „Das ist ja das Schöne daran: Ich baue so wie ich will und wie es mir gerade in den Sinn kommt.“ Sein bislang größtes Krippenbauwerk steht auf einer 80 mal 60 Zentimeter großen Holzplatte.

Erstmals hat sich Thomas Krüder in diesem Jahr an einer Schneekrippe versucht, die vor allem durch ihr winterliches Äußeres für interessierte Blicke sorgt. Um Dach, Bäume oder Zäune mit einer glitzernden Puderschicht aus künstlichem Schnee zu versehen, bedarf es einer Mixtur aus Schlämmkreide, Leimwasser, Sägestaub, Aquariumsand und Glitzerkörnchen.

Bei Ausstellung vertreten

Dass seine Krippen Gefallen finden, wurde auch in der Krippenausstellung in der Wardenburger Marienkirche deutlich: Dort bekamen Krüders Modelle viel Beachtung. Kommerzielle Zwecke hat er bislang nie mit dem Krippenbau verfolgt: „Die 14 Krippen, die ich bislang gemacht habe, habe ich fast alle verschenkt“, erzählt der Ehemann von SPD-Ratsfrau Heidi Krüder. Bei allen drei Söhnen des Paares steht eine selbst gefertigte Behausung für Maria, Josef & Co. Manchmal nehme er auch Aufträge von Kollegen oder Freunden an, berechne dann aber nur die gekauften Materialien. „In diesem Jahr habe ich bereits drei Krippen gebaut, die vierte ist in Arbeit“, sagt der dreifache Großvater eine Woche vor Heiligabend.

Nur eines ist an seinen Krippen nicht aus eigener Hand: die Figuren, die die Heilige Familie, die drei Könige und die Stalltiere darstellen. „Die einmal selbst schnitzen zu können, wäre mein nächstes Ziel“, wünscht sich Thomas Krüder. Spätestens im Ruhestand wolle er dieses Projekt angehen.