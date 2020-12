Theatergeschichten aus dem Landkreis Oldenburg: Vom Knecht bis zum Heiratsschwindler

Achternmeer Seine erste Bühnenerfahrungen sammelte Dieter Kruse in den 80er Jahren an seinem damaligen Wohnort Jeddeloh II. „Meine Mutter hat zuerst mit dem Theaterspielen angefangen und dann nach und nach mich und meine beiden Schwestern mitgenommen“, erinnert sich Kruse. 34 Jahre sind seit seinem Debüt vergangen und noch immer findet man ihn Jahr für Jahr auf, vor oder hinter einer Bühne. Seit 24 Jahren allerdings nur noch für die Korsorsbarger Speeldeel in Achternmeer.

Zwischen 1988 und 1996 schnupperte er Theaterluft bei der Landjugend Benthullen-Harbern. Anschließend wurde er Mitbegründer einer neuen plattdeutschen Theatergruppe unter dem Dach des Bürgervereins Achternmeer-Harbern I. Ihr Name: die Kosorsbarger Speeldeel. Benannt nach dem 19,5 Metern hohen „Berg“ als Teil eines Geest­rückens.

Als Probenraum dient bis heute das Dorfgemeinschaftshaus an der Korsorsstraße; die Bühne für die Aufführungen bietet die benachbarte Gastwirtschaft „Zum Korsorsberg“. Schnell zeigte sich, dass Dieter Kruse nicht nur Talent als Darsteller besaß, sondern auch als Regisseur, im Plattdeutschen besser bekannt als „Speelbaas“. „Es gibt Regiekurse beim Plattdeutschen Kring, die ich besucht habe“, erzählt der 60-jährige Oberlether.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Seine größte Regiearbeit liegt 13 Jahre zurück. Zusammen mit Gerhard Jansen setzte Kruse 2007 das von Jansen geschriebene Stück „Tilly vor Wardenburg“ auf dem Hof Claußen in Fladder in Szene. „Das war alles sehr aufwendig, hat aber auch Spaß gemacht.“

Blick achter de Büün Das ist der Titel einer neuen Serie in unserer Zeitung. In einem Winterhalbjahr, wo alle plattdeutschen Speelkoppeln im Landkreis Oldenburg coronabedingt pausieren müssen, sprechen wir mit Aktiven auf und hinter der Bühne. Sie erzählen von großen Auftritten und kleinen Pannen, von spannenden Erlebnissen vor und hinter dem Vorhang.

Doch auch, wenn Kruse Regie führt: „Eine Bühnenrolle habe ich meistens auch noch, mal eine kleine, mal eine große.“ Sein Figurenspektrum reichte bislang vom jungen Liebhaber über einen alten Knecht bis hin zum Heiratsschwindler. „Meine Lieblingsrolle war der Landarzt Dr. Hopfner aus dem Stück ,Anners gesund in Korsorsbarg‘, sagt der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann. Warum, kann er selbst gar nicht so richtig begründen. Doch das Medizinische scheint ihm zu liegen, denn seit vier Jahren glänzt er in einer ganz ungewöhnlichen Besetzung: „An der medizinischen Fakultät in Oldenburg werde ich häufiger als Simulationspatient engagiert.“ So spiele er beispielsweise bei Prüfungen einen Patienten mit bestimmten Symptomen und die Studenten müssten herausfinden, welche Krankheit er habe.

Hätte es dieses Jahr keine Corona-Krise gegeben, würden die Korsorsbarger Speeldeel jetzt mitten in den Proben für das neue Stück stecken. Denn Premiere wird immer im Januar gefeiert. Das Besondere der Theatergruppe aus Achternmeer: Sie hat eine Wanderbühne im Baukastensystem, die es ermöglicht, in einer Saison an mehreren Orten zu spielen. „Wir haben sogar ein eigenes Aufbauteam“, die den den Aufbau in zweieinhalb Stunden hinbekommen“, erklärt Dieter Kruse. So könnten von Januar bis März elf Vorstellungen an sieben Orten über die Bühne gehen. Kaum eine Laienspielgruppe in der Umgebung wird auf mehr Termine und Aufführungsorte kommen.

Es zeigt sich außerdem: Die Korsorsbarger haben den Freizeitspaß am Theaterspiel nicht verloren. „Wir hatten auch nie Nachwuchsprobleme“, sagt Kruse. Immer wieder würden Jüngere „nachwachsen“. „Unser Altersspektrum liegt zurzeit von 30 bis 70 Jahren, und seit zwei Jahren gibt es sogar mit den Lüttje Korsorsbarger eine Kinder- und Jugendtheatergruppe.“

Auch wenn das Theaterspielen in diesem Winter nicht möglich sein wird, ein neues Stück üben „de grooden Korsorsbarger“ dennoch ein: „Wir haben im nächsten Jahr Jubiläum und hoffen, das Stück im Sommer vorm Dorfgemeinschafts aufführen zu können.“