„Acoustic Dudes“ treten in der Konzertmuschel auf

Dass rockige Oldies auch ohne Schlagzeug und Bassgitarre ganz unwiderstehlich gute Laune machen und zum Mitwippen anregen, wollen die „Acoustic Dudes“ beweisen. Sie freuen sich auf ihren Auftritt am Sonntag, 12. Juli, in der Konzertmuschel in Wildeshausen. Im Rahmen der Sommerkonzertreise knüpfen Sänger und Gitarrist Martin Glup, Gitarrist Sven Gattermann und Keyboardspieler Rafael Jung an ihre alten Zeiten bei der Classic-Rock-Band Ulis Garage an und spielen ein populäres Programm von Rock- und Poptiteln aus den 60er- bis 80er-Jahren. Dabei ist der Name Programm: Die Band ist mit zwei akustischen Gitarren und Piano besetzt. So klingen einige Titel überraschend nah am Original, andere aber auch ebenso überraschend ganz anders. Das kann einmal „hard“ rocken bei Titeln von Deep Purple oder AC/DC, ein anderes Mal einen Hauch von Jazz einbringen wie bei Stevie Wonder. Neuerdings wird auch vor Sting und Amy Winehouse nicht haltgemacht. Und auch, wer „ABBA“-Songs mit drei Männerstimmen hören will, ist hier recht am Platz. Erstaunlich ist dabei der „fette“ Sound, den die Band trotz der akustischen Besetzung auf die Bühne bringt, heißt es in der Ankündigung. Wie bei den bisherigen Sommerkonzerten wird vorab um Anmeldung im Internet unter www.wildeshausen.de/sommerkonzerte oder unter Telefon 04431/88-881 gebeten.

BILD: