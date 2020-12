Glaube: Auf Jahreswechsel in den Kirchen der Gemeinde Großenkneten einstimmen

Ahlhorn /Großenkneten /Huntlosen Die Gottesdienste zum Jahreswechsel: Sie haben in den christlichen Kirchengemeinden in der Gemeinde Großenkneten eine lange Tradition. Auch unter den Bedingungen der Corona-Pandemie werden sie – unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln – angeboten. Nachfolgend die Gottesdienste im Überblick:

• Ahlhorn

Sowohl am Silvestertag, Donnerstag, 31. Dezember, als auch am Neujahrstag, 1. Januar, jeweils 16 Uhr, bittet die evangelisch-lutherische Gemeinde Ahlhorn zum Gottesdienst in der Christuskirche.

Am Neujahrstag beginnt um 17 Uhr eine Heilige Messe in der Herz-Jesu-Kirche in Ahlhorn. Der traditionelle Neujahrsempfang im Pfarrhaus entfällt wegen der Corona-Pandemie. Wer am Silvestertag einen Gottesdienst besuchen möchte, kann am Donnerstag, 18 Uhr, zur Jahresschlussmesse in der St.-Peter-Kirche Wildeshausen fahren.

• Großenkneten

In der Marienkirche feiert die evangelisch-lutherische Gemeinde Großenkneten am Silvestertag, 17 Uhr, eine Jahresschlussandacht. Am 1. Januar folgt um 17 Uhr die Neujahrsandacht, jeweils mit Dr. Sven Evers.

• Huntlosen

Die evangelisch-lutherische Gemeinde Huntlosen gestaltet einen Gottesdienst am 31. Dezember. Er beginnt um 17 Uhr in der St.-Briccius-Kirche in Huntlosen. Pfarrer Jürgen Menzel gestaltet ihn.