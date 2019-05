Ahlhorn In Ahlhorn gibt es offenkundig ein Problem: zu viele Ratten. Darauf will die Gemeinde Großenkneten jetzt reagieren. „Aufgrund der bei uns häufiger aufgelaufenen Meldungen werden wir eine großflächige Bekämpfung öffentlich ausschreiben“, teilte Frauke Asche, Leiterin des Ordnungs- und Sozialamtes im Rathaus Großenkneten, auf Nachfrage mit.

„Wir haben immer wieder das Problem in Ahlhorn“, sagte sie. Deshalb habe man bereits mit einem Schädlingsbekämpfer über eine großflächige Bekämpfung gesprochen. Vereinzelte Meldungen kämen auch immer wieder aus anderen Ortschaften, doch längst nicht in dem Umfang wie aus Ahlhorn.

Eine der Meldungen kam von Inge Schmidt aus Ahlhorn. „Es ist eklig“, sagt Schmidt, die in der Nähe des Schulzentrums wohnt. „Ich möchte nur in meinem Garten sitzen können, aber hier huschen die Ratten rum“, beschwert sie sich, die seit über 40 Jahren in Ahlhorn lebt. Auf ihre Meldung beim Bauamt hin sei sie an das Ordnungsamt verwiesen worden. Dort habe man sie gefragt, ob sie wisse, wo die Ratten herkämen. „Aber die Nager haben leider kein Schild um den Hals“, lacht die Ahlhornerin, die bereits vor gut zehn Jahren mit dem gleichen Problem konfrontiert war. „Ich habe den Garten durchsucht, sogar in die Rhododendren bin ich gekrochen – gefunden habe ich nichts“, berichtet Heinz Schmidt.

Das haben die beiden auch an die Gemeinde weitergegeben, die daraufhin einen Schädlingsbekämpfer beauftragte, um die Nachbargrundstücke zu untersuchen. Doch auch dort konnte kein Rattennest gefunden werden. Nach der Einschätzung eines Schädlingsbekämpfers sei es schwer zu beurteilen, ob eine großflächige Bekämpfungsmaßnahme tatsächlich vonnöten sei. Nichtsdestotrotz habe sich die Gemeinde entschieden, nun aktiv zu werden, so Asche.

Wie eine solche, großflächige Nagerbekämpfung aussieht, schildert Nils Stolle von der Firma Aquila Schädlingsbekämpfung aus Hatten. „Im Grunde ist es sehr simpel: An signifikanten Punkten in befallenen Orten werden Köderstellen fest positioniert. Diese werden auf einer Karte dokumentiert und regelmäßig kontrolliert.“ Meist dauere eine solche Maßnahme zwölf bis 24 Monate.

Die signifikanten Punkte fänden die Bekämpfer mit Hilfe von Hinweisen aus der Bevölkerung: „Wir wissen meist sehr schnell, wo sich die Tiere bewegen. Das Kanalsystem spielt auch oft eine Rolle.“ Zunächst würden die Bekämpfer mit nicht-toxikologischen Ködern arbeiten, um die Standorte der Fallen zu verifizieren. Dann erfolge der Umstieg auf Köder, die für die Nager tödlich sind. „Ich bin zwar ein großer Freund von Lebendfallen, aber nicht bei Ratten. Was soll ich denn im Anschluss mit den Tieren machen?“, fragt Stolle.

Möglich sei auch ein Vorgehen gegen die Tiere mit hydraulischen Schlagfallen, die im Kanalsystem installiert werden. Eine kostenintensive Variante, die allerdings in Hamburg ein großer Erfolg sei, berichtet Stolle.

Wie hoch die Kosten für die Bekämpfung ausfallen, wird sich nach der öffentlichen Ausschreibung zeigen. Sie soll möglichst zeitnah erfolgen. Mit Kosten im fünfstelligen Bereich, je nach Dauer der Maßnahme, sei zu rechnen.

Auslöser für viele Ratten können Komposthaufen mit Lebensmittelresten sein oder auch die unsachgemäße Entsorgung von Lebensmitteln bei der Müllabfuhr.