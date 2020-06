Soziales: Ideen der Bürger sind gefragt

Ahlhorn Im Sanierungsgebiet „Wildeshauser Straße“ in Ahlhorn soll es nicht nur um Asphalt und Steine gehen. Ein Ziel des Förderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“ (ehemals Soziale Stadt), ist es vielmehr auch, die Gemeinschaft in der Ahlhorner Ortsmitte zu verstärken und das Zusammenleben des bunten Bevölkerungsmixes mit hohem Migrationsanteil zu fördern (insgesamt mehr als 1800 Einwohner auf rund 62 Hektar). Dazu ist das Quartiersmanagement mit Quartiersmanagerin Anastasia Warkentin eingerichtet worden, das die Johanniter-Unfallhilfe, Ortsverband Ahlhorn, für vier Jahre übernommen hat. Das Quartiersmanagement startet jetzt eine erste Befragung unter dem Motto „Mitreden – Mitwirken – Mitgestalten“. Es geht um die Neugestaltung des Spielplatzes an der Katharinenstraße.

Quartiersmanagement und Gemeinde Großenkneten setzen dabei auf ein Bürgerbeteiligungsverfahren. Alle Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, sich an der Aktion mit Tipps, Anregungen und Ideen zu beteiligen, heißt es in einer Mitteilung der Johanniter. Möglich ist dies an einem von insgesamt vier Info- und Beratungsständen, an denen die Johanniter einen Fragebogen auslegen und – falls notwendig – beim Ausfüllen helfen. Die genauen Termine: • Dienstag, 7. Juli, 12 bis 14 Uhr, beim „Zeppelin – Treffpunkt im Quartier“ an der Zeppelinstraße 2 • Donnerstag, 9. Juli, 15 bis 17 Uhr, an der Ecke Im Winkel und Katharinenstraße • Sonntag, 12. Juli, 15 bis 17 Uhr, Spielplatz an der Katharinenstraße • Dienstag, 14. Juli, 12 bis 14 Uhr, beim Wendehammer der Kapitän-Strasser-Straße.

Zudem ist eine Beteiligung online möglich. Warkentin würde sich auch über die Beteiligung der direkt Betroffenen sehr freuen – der Kinder: „Es wäre toll, wenn die Kinder ihren Wunschspielplatz zeichnen und an den Infoständen oder beim Quartiersmanagement abgeben.“

Erwachsene dürfen natürlich gerne beim Zeichnen helfen, betont sie. Die Quartiersmanagerin ist zu erreichen per E-Mail an anastasia.warkentin@johanniter.de oder unter Telefon 0152/36988448. Sie hat regelmäßige Sprechzeiten im Zeppelin: Montag, 13 bis 17 Uhr; Mittwoch, 11 bis 15 Uhr; Freitag 9.30 bis 12 Uhr.