Kriegsende Vor 75 Jahren: Familie von Soldaten an die Wand gestellt

Altmoorhausen /Oldenburg Als die kanadischen Truppen Ende April/Anfang Mai auf Oldenburg zumarschierten, stießen sie auf vergleichsweise geringen Widerstand. Das hatte in Friesoythe und Edewechterdamm noch ganz anders ausgesehen. Dort stellte sich das letzte Aufgebot der Deutschen Wehrmacht unterstützt vom Volkssturm den anrückenden Alliierten entgegen, was viele mit ihrem Leben und der totalen Zerstörung ihrer Ortschaften bezahlen mussten.

Davon war kurz vor der Stadt wenig zu spüren. Doch die kanadischen Soldaten waren dennoch gewarnt, wie es Dieter Vogt (78) hautnah zu spüren bekam. Seine Erlebnisse hielt er in seinem Buch „Von Altmoorhausen bis Ofen“ fest. Hier ein Textauszug, in dem die erste Begegnung mit den Kanadiern geschildert wird:

„Wir alle sollten uns auf den ,Feind’-Besuch vorbereiten, meinte irgendein Halboffizieller in Uniform. (...) Der abendliche Familienrat überlegte, was man als Schutzmaßnahme ergreifen und zur Rettung von Hab und Gut tun könne. Als Ergebnis der Beratung stand der Beschluss, dass alle arbeitsfähigen Familienmitglieder in eine Art Maulwurf- und Versteckspiel einsteigen sollten, d. h., alle wertvollen Dinge (z.B. das Tafelsilber von Opa und Oma) wurden vergraben oder versteckt. (...) Opa und Stanislaus (ein Fremdarbeiter, Anm. d. Red.) machten sich daran, im Wald einen kleinen Bunker auszuheben, in dem die ganze Familie (und nun waren auch die Oldenburger noch dabei, so dass wir inzwischen 14 Personen zählten, davon allein 7 Kinder) Platz finden sollte (...).

Wir Kinder empfanden diese Tage des Bauens und Vorbereitens wie ein großes Abenteuer. Der Ernst der Lage blieb uns verborgen. (...) Uns wurde eingetrichtert, wenn der ,Feind’ käme, sollten wir unbedingt bei Mutti an der Hand bleiben und nicht schreien oder weglaufen (...). Wir hatten keine Ahnung, was denn überhaupt geschehen könnte – aber die hatten die Erwachsenen auch nicht. Sie gaben es nur nicht zu. Offensichtlich ergriff die Erwachsenen immer mehr, je näher der entscheidende Tag herankam, ein Gefühl, das gemischt war aus Furcht, Lampenfieber, Hoffnung und einem Schuss Fatalismus.

Ich weiß das Datum nicht mehr – aber es muss Ende April gewesen sein – als ich nachts von Donnerrollen geweckt wurde. ,Ist jetzt ein Gewitter, Mutti?’ ,Ich glaube nicht, komm, wir ziehen uns an und sehen mal, was los ist.’ Die ganze Familie versammelte sich in der Stube. ,Dat is Artillerie, de scheet up Oldenburg’, meinte Opa. Die Unsicherheit war groß. Was sollten wir tun? In den Bunker gehen? Das Fleisch und die Esswaren schnell im alten Backhaus verstecken? Der Morgen graute, wir redeten noch alle durcheinander, da klopfte es an die Haustür. Totenstille sofort. ,Das weiße Bettlaken, hol das Bettlaken’, flüsterte Tante Mi. Die Tür öffnete sich – drei verschmutzte, müde Gestalten wankten herein, die Gewehre über den Schultern.

Es waren ganz junge deutsche Soldaten. Erleichterung?! Wollten die drei etwa das Haus verteidigen oder Stellung beziehen?? ,Habt Ihr etwas zu essen für uns und einen Schnaps?’, bat der älteste, er mochte vielleicht 20 Jahre alt sein, und ließ sich in einen Stuhl fallen. Die beiden anderen hockten sich auf den Teppich. Meine Mutter ging in die Küche und holte für jeden einen Teller Erbsensuppe mit einem Stück Speck darin. Nach einem flüchtigen ,Danke’ stürzten sich die drei auf den Eintopf und löffelten geradezu gierig die heiße Suppe in sich hinein. Der ältere der drei griff mit der Hand in den Suppenteller, fasste den Speck mit den Fingern und biss hinein wie in ein Stück Butterkuchen. (...) Nachdem sie gegessen und getrunken hatten, waren sie soweit ansprechbar, dass sie Opas Fragen beantworten konnten. Er fragte sie mühsam auf hochdeutsch: ,Wann sind die Engländer hier?’ ,Hier kommen keine Tommis her, hinter uns sind die Kanadier. Ihr habt noch 3 Stunden Zeit, vielleicht auch 4. Hängt ein weißes Tuch raus, dann tun sie Euch nichts. Wir müssen jetzt weiter, irgendwo weiter südlich muss unser Regimentsstab sein. Wir sind die letzten drei von unserer Kompanie. Jeder hat noch 10 Schuss Munition, aber die Kanadier haben Panzer, Flak, Artillerie und alles, und die sind 100 mal so viele wie wir. Passt bloß auf Tiefflieger auf, die schießen jetzt auf alles, was sich bewegt, auch auf Flüchtlinge.’

Er zuckte mit den Schultern, nahm sein Gewehr und gab seinen Kameraden einen Wink, sie gingen. (...) ,Ab in den Bunker!’, forderte Mutter. Ein weißes Bettlaken wurde an die Tür genagelt, ein anderes mitgenommen. (...)

Dann geschah etwas, das auch oder gerade mir klarmachte, was Krieg bedeutete: Unser Familien-Bunker lag in einem kleinen Waldstück versteckt, nahe einer Chaussee, die auf die Hauptstraße Oldenburg-Bremen zulief. Wenn wir aus dem Bunker traten, erreichten wir mit wenigen Schritten die Straße. Da scheinbar alles ruhig in Erwartung des Kommenden verharrte, suchten Willy und ich die Langeweile (oder war es Anspannung?) dadurch zu überspielen, dass wir am Straßenrand, aber noch im Gebüsch versteckt, auf Autos warteten, obwohl wir wussten, dass eigentlich keins kommen würde. Und doch!

Von fern, erst nur als Punkt auf der geraden Straße erkennbar, dann größer werdend, näherte sich uns ein Lastwagen. Bald erkannten wir, dass es sich um einen Laster der nahen Ziegelei handelte. Und gerade in dem Augenblick, als Willy sagte: ,Was macht der denn hier, es ist doch Krieg bei uns’, sahen wir hinter dem Lkw im Tiefflug mit rasender Geschwindigkeit ein Jagdflugzeug näherkommen. Ab jetzt ging alles schnell. Der Fahrer hielt sofort, direkt vor uns, als er im hochgestellten Rückspiegel den Flieger kommen sah, und sprang aus dem Wagen. Im gleichen Moment krachten die Geschosse in das Führerhaus und den Motor. Der Wagen stand augenblicklich in Flammen. Als der Tiefflieger über uns hinwegdonnerte, konnten wir in die Augen des Piloten sehen – aber was drückten sie aus??

Der Fahrer schrie uns an: ,Der kommt zurück, schnell in den Wald!’ Er hatte merkwürdigerweise sein Kochgeschirr mit dem Mittagessen in der Hand. ,Wir haben hier einen Bunker’, riefen wir ihm im Laufen zu, als schon wieder das Dröhnen des herannahenden Flugzeugs zu hören war. Mit ein paar Schritten erreichten wir den Bunker und stürzten hinein, der Fahrer ein paar Schritte hinter uns. Im gleichen Moment, als er den Eingang erreichte, war der Flieger da.

Die Geschosse klatschten in die Erdwand und ließen den Dreck spritzen, als der Mann sich mit einem verzweifelten Hechtsprung in den Eingang rettete. Alle schrien auf vor Schreck und Angst. Dann war es ruhig. Der Lkw-Fahrer erhob sich und tastete seinen Körper ab. Er war unverletzt. Nur aus seinem Kochgeschirr rann die Suppe auf den Erdboden, wo sie dampfend versickerte. Ein Geschoss hatte das Gefäß getroffen und zwei zwei Zentimeter große Löcher durch den Ein- und Ausschuss darin zurückgelassen. (...)

Wir trauten uns nicht mehr aus dem Bunker hervor. Opa hängte das weiße Betttuch gut sichtbar in den Eingang. Stille, Warten, nichts. (...) Dann ein Ruf am Eingang unseres Bunkers ,Hands up – rauskommen’. Keiner von uns sagte ein Wort. Opa ging mit erhobenen Händen voraus, dann folgten die Mütter mit ihren Kindern. (...) Drei Soldaten mit Gewehren im Anschlag empfingen uns. Opa, Stanislaus und der Lkw-Fahrer wurden nach Waffen abgetastet, uns ließ man ungeschoren. ,Your house?’, fragte der Anführer und deutete auf unser Haus. ,Ja, ja, das ist unser Haus.’

,Ihr geht back, O.K. Aber bleiben im Haus.’ Den Lkw-Fahrer nahmen sie als Gefangenen mit. Geradezu erleichtert gingen wir ins Haus zurück. Das Schlimmste schien überstanden. (...) Plötzlich klopfte es. Wir hielten alle erschrocken inne. ,Herein?’, fragte Opa in die Stille. Die Tür öffnete sich, und es trat ein kanadischer Soldat in die Küche. ,Ich hab’ gerochen, dass es hier Erbsensuppe gibt, da wollte ich fragen, ob ich einen Teller davon abkriegen kann. Ich heiße Heinz und bin gebürtiger Hamburger, aber schon als Kind mit meinen Eltern nach Kanada gegangen. Erbsensuppe habe ich schon ewig nicht mehr gehabt’, stellte er sich vor. Erleichtert sprang meine Mutter auf und holte einen Teller der geliebten Erbsensuppe für ihn. (...)

Nach etwa einer Stunde klopfte es nicht nur an der Tür, nein, die Tür wurde aufgerissen, zwei andere Soldaten stürzten herein. ,Wo Henry?’ ,Er hat hier einen Teller Eintopf gegessen und ist dann rausgegangen.’ ,Ihr alle raus, an die Wand, er ist weg, ihr ihn vergiftet.’ Sie richteten ihre Gewehre auf Opa und meine Mutter. Mit vor Angst zitternder Stimme schrie Oma: ,Wir haben ihn nicht vergiftet!’ Es half nichts, wir stolperten nach draußen, wo sie uns der Reihe nach an der Hauswand aufbauten. Ich merkte, wie die Hand meiner Mutter schweißnass wurde. ,Warum müssen wir stehen, Mutti? Ich möchte spielen!’, sagte ich. ,Sei ruhig, Junge, rühr dich nicht vom Fleck’, hauchte sie. Uns sollte wohl nur Angst eingejagt werden, damit die ,Vernehmung’ erfolgreicher sein würde. (...)

So standen wir nun da, hilflos, erniedrigt und voller Angst. Keiner, wohl auch die Soldaten nicht, wusste eigentlich so recht, was geschehen sollte. Da löste sich das Problem wie von selbst: Heinz oder Henry tauchte urplötzlich auf. Noch etwas mit Heu und Strohhalmen verziert deutete er energisch seinen Kameraden an, das grausame Spiel zu beenden und uns in Ruhe zu lassen. Des Rätsels Lösung war einfach: Er hatte sich nach dem Teller Erbsensuppe zu einem Verdauungsschläfchen in die Heuscheune zurückgezogen und war von seinen Kameraden vermisst worden.

So neigte sich dieser Tag dem Ende zu. Er hatte uns das Kriegsende gebracht – aber den Frieden?“