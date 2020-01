Altona „Elegante, leicht beschwipste Klassik, hochprozentige Swingmusik von Glenn Miller und Co., Klassiker aus Beat und Rock’n Roll und wienerische Johann Strauß-Evergreens zwischen Donauwalzer und Radetzky-Marsch.“ Die Beschreibung des Neujahrskonzerts des Bremer Kaffeehaus-Orchesters ist passend gewählt, heißt es doch „Champagnerlaune!“. In die können Besucher am Samstag, 25. Januar, im Hotel Gut Altona kommen: Dort spielt das Ensemble ab 19 Uhr.

Anselm Hauke (Kontrabass), Constantin Dorsch (Geige und Vuvuzela), Gero John (Violoncello), Johannes Grundhoff (Klavier) und Klaus Fischer (Flöte, Piccolo, Klarinette, Bassklarinette, Altsaxophon, Moderation) spielen unter dem Namen „Bremer Kaffeehaus-Orchester“ seit dem 30. April 1990 zusammen. Für ihre Neujahrskonzerte versprechen sie ein „buntes Feuerwerk spritziger Melodien und mitreißender Rhythmen, präsentiert mit augenzwinkernd-charmanter Moderation“.

Mit der CD „Winter Wonderland“ begann für die Formation 2002 eine bis heute nicht wirklich abgeschlossene Affäre mit der Swingmusik. Zum nordamerikanischen Swing kam dann in den folgenden Jahren nach und nach der südamerikanische Tango hinzu, das französische Chanson, Mozart, Ravel, Schostakowitsch, japanische Kirschblüten, die Beatles und immer wieder noch etwas Neues. Auch das Instrumentarium erweiterte sich: Zu Klaus Fischers Flöte und Piccolo kamen Altsaxofon, Klarinette und Bassklarinette hinzu. Die Spitze wurde der bläserischen Entwicklung allerdings von Constantin Dorsch aufgesetzt, indem er sich zusätzlich zur Violine als geschmackvoller und tonschöner Vuvuzela-Spieler profilierte, heißt es in der Ankündigung.

Die Musiker nennen ihr Repertoire „Kaffeehaus-Musik des 21. Jahrhunderts“: „Spielerische Offenheit, Interesse an musikalischen Grenzbereichen und eine diesem Publikum liebevoll zugewandte kommunikative Grundhaltung lassen auch nach 30 Jahren keine Langeweile aufkommen.“

• Karten gibt es im Hotel Gut Altona, Telefon 0 44 31/95 00 oder bei Nordwest-Ticket, Telefon 04 21/36 36 36.