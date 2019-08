Aschenstedt /Dötlingen Einer der vielen besonderen Momente eines außergewöhnlichen Abends: Christian Bormann trat auf der Bühne zwischen Manuskript, Lesestuhl, Sofa, Wohnzimmer-Deko und Notenpult von einem Fuß auf den anderen und bezeichnete den historischen Tabkenhof in Dötlingen als „Männerkloster mit einer Äbtissin“. Kaum einer der 140 Zuschauer in der Scheune des Pflanzenhofes Schachtschneider in Aschenstedt konnte sich da ein Lachen verkneifen. War es nun Lesung, Konzert, Kabarett oder einfach genialer „Wahnsinn“ eines begnadeten Bühnenmenschen, was da am Donnerstagabend geboten wurde? Auf alle Fälle war es beste Unterhaltung auf hohem Niveau.

„Ausverkauft“ hatte Olaf Schachtschneider beim Einlass am Donnerstagabend vermeldet. Die literarisch- musikalische Reise des 65-Jährigen unter dem Titel „Deutschland privat“ als Beitrag in der Reihe „Bormann – unterwegs“ zog alle Gäste in ihren Bann.

Männer-WG bei Tabken

Angefangen im kleinen 750-Seelen-Dorf Almke bei Wolfsburg, wo Bormann nach Sozialpädagogik-Studium bis zu seinem 30. Lebensjahr versuchte, den elterlichen Bauernhof (46 Hektar, 17 Kühe) zu führen, ging es dann in die Freiberuflichkeit als Sänger und Schauspieler in München und Berlin. Das Deutsche Staatstheater im rumänischen Temeswar ist eine weitere Lebensstation, dort tritt Bormann noch heute auf.

Aber seit zwei Jahren lebt der Tausendsassa mit kabarettistischer Neigung mit seinem Partner auf dem Tabkenhof. Der Ort und das Leben auf dem Land ist es, was ihm in der Männer-WG zur Untermiete bei Gerda Tabken zusagt. „Ein Sozialprojekt besonderer Art“, wie er es nannte.

Doch bis sich die Dötlinger Alltäglichkeiten aus dem „Männerkloster mit Äbtissin“ den Zuhörern offenbarten, sprang Bormann gedanklich oft durch sein Programm. Apropos Programm. Sein Manuskript hielt Bormann fest in den Händen, aber die Zuhörer führte er immer wieder auf Nebenpfade, mal ein Stück schlüpfrig, dann wieder begründet auf seine Tagebuchaufzeichnungen, aus denen er unter anderem aus Band 143 zitierte. „Das ist alles ehrlich und passiert“, versprach er und doch wurde man als Zuhörer den Eindruck nicht los, poetischen Freimut und immer wieder gedankliche Spontanität in ein unerwartetes Scheinbild fließen zu lassen. Oder war alles so, wie Bormann es vortrug?

Tagebuchnotizen

Die Tagebuchnotizen führten das Publikum aber auch nach Bad Sachsa und der Feststellung: „Der Harz ist tot und braun“ und zur Mutter, die 1928 geboren wurde. Schlag auf Schlag, fast ein Stück kabarettistische Tiefdeutung, haute Bormann die Erlebnisse, Fakten und Fantasie in die Menge. Und noch vor der Pause gab es die erste Zugabe: „Wenn die bunten Fahnen wehen“. Dieses Lied begleitete Florian Ludewig am Piano, wie auch die anderen Stücke.

Nach der Pause bei Bier oder Wein machte Bormann nahtlos weiter, wobei er sich immer mehr seinem Lebensmittelpunkt Dötlingen gedanklich widmete.

Für Olaf Schachtschneider war es ein unvergleichlicher Abend, „in einer Scheune, die schon viel erlebte, aber so einen Abend noch nicht.“ Selbst die 750-Jahr-Feier Aschenstedts und das jährliche Scheunenkino am Vortag, als die Halle wieder Treffpunkt war, komme an diesen Abend „Deutschland privat“ nicht heran.