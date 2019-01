Orchester plant seine Auftritte

Beckeln Zehn Punkte haben sich das Jugendblasorchester und die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Beckeln für ihre Jahreshauptversammlung am Montag, 21. Januar, um 19 Uhr im Feuerwehrhaus Beckeln vorgenommen. Im Mittelpunkt dürften die Wahlen stehen, wobei es um die Ämter 2. Vorsitzender, 3. Vorsitzender, stellvertretende Jugendfeuerwehrwarte, stellvertretender Kassenwart, stellvertretender Schriftführer, stellvertretender Dirigent und Pressewart geht. Weitere Punkte sind Ehrungen und die in diesem Jahr geplanten Auftritte. „Wir würden es gerne sehen, wenn bei den Minderjährigen auch ein Elternteil an der Versammlung teilnehmen könnte“, so ein Hinweis von Schriftwartin Petra Nobis. Die Mitglieder werden gebeten, in Uniform bzw. Jugendfeuerwehr-Dienstanzug zu kommen.