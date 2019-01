Bergedorf /Kühlingen An der Alten Dorfstraße in Bergedorf steht noch eine der postgelben Telefonzellen, wie sie bis Mitte der 90er Jahre überall zu finden waren. Doch in dem Häuschen gibt es weder ein Münztelefon noch Telefonbücher aus knittrigem Papier. Auf den Regalen, mit denen es ausgestattet ist, stehen Romane, Krimis und Kinderbücher. Die ehemalige Telefonzelle dient als Tauschbörse für Bücher. Seit Oktober 2016 fungiert sie als „Bökerschapp“.

Und ist ein Hingucker im Bergedorfer Ortsmittelpunkt: „Die Bücherbox hat das Flair der Telefonzellen der alten Zeit“, sagt Friedhard Johannes. Der Vorsitzende des Dorfausschusses hatte das Projekt gemeinsam mit Beate Doneit initiiert. Während die Bergedorferin die Idee für die Bücherbox aus einem anderen Ort mitbrachte, entdeckte er die gelbe Telefonzelle bei Recherchen im Internet. „Sie findet viel Aufmerksamkeit und wird von den Bergedorfern angenommen“, sagt er.

Zurzeit ist der ungewöhnliche Bücherschrank gut gefüllt. Er funktioniert nach dem Tauschprinzip: Wer ein Buch lesen möchte, kann es herausnehmen und dafür ein anderes mitbringen und ins Regal stellen. Bisher hat das nach Angaben von Friedhard Johannes gut geklappt. „Das Bökerschapp wird respektvoll behandelt.“ Bei größeren Veranstaltungen könne es auch abgeschlossen werden, um Vandalismus vorzubeugen.

Während Mini-Büchereien in alten Telefonzellen in einigen Orten zu finden sind, gibt es beim Melkhus in Kühlingen ein wirklich ungewöhnliches Bücherregal: einen alten Kühlschrank. Karin Wilkens hat darin ihre Tausch-Bücherei eingerichtet. „Es ist ein ausrangierter Kühlschrank mit einer Glastür“, erläutert sie. Der Schrank kann allerdings nur während der Melkhus-Saison von Frühjahr bis Herbst genutzt werden.

Die Ausleihe funktioniert beim Kühlschrank genauso wie bei der Telefonzelle: „Die Leute nehmen ein Buch raus und bringen eins mit.“ Doch die Landwirtin kontrolliert nicht streng, ob sich alle Nutzer an die Regeln halten. Manchmal würden Besucher zwei oder drei Bücher mitbringen. Es komme aber auch vor, dass Gäste ein Buch herausnehmen, während sie auf ihre spielenden Kinder warten Für die neue Melkhus-Saison könnte Karin Wilkens noch Kinderbücher gebrauchen.

Eine Bücherei, die sich selbst verwaltet, gibt es auch im Alten Rathaus in Ganderkesee. Das „Bökerschapp“ enthält plattdeutsche Literatur für Kinder und Erwachsene, die ausgeliehen werden kann. Ein weiteres ist in Bookholzberg in Planung: Das Regal soll in Kürze beim Jugendzentrum „Kaffeepott“ aufgestellt werden.