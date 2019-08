Bergedorf Wie immer, so wird das Schützenfest des SV Bergedorf auch 2019 zum großen Finale der Saison des Ganderkeseer Schützenbundes werden. Am Wochenende 31. August/ 1. September, geht es in der Schießhalle um Königswürden und Preise.

„Die Vorbereitungen bei uns laufen auf Hochtouren“, sagt Pressewartin Sabine Köhler und berichtet, dass erste Schießwettbewerbe bereits am vergangenen Wochenende über die Bühne gegangen sind. Wer Schützenkönig Michael Helmbold, seine Königin Gunda Meyer sowie die anderen Mitglieder des Königshauses nach einjähriger Regentschaft ablöst, steht aber erst ganz zum Schluss, am Sonntagabend, fest. Doch davor stehen noch einige Aktivitäten: Der Fest-Samstag startet offiziell um 14 Uhr mit der Eröffnung des Schießens durch die amtierenden Majestäten. Schon um 10 Uhr wird die Festplatz-Ehrenpforte aufgestellt. Bis 19 Uhr wird auf allen Ständen geschossen. In der Zeit von 14.30 bis 17 Uhr lädt der Verein zum geselligen Beisammensein im Festzelt bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen ein.

Um 20 Uhr schließt sich der erste Höhepunkt des Bergedorfer Schützenfestes an. Dann werden die Vize- und Vogelkönige proklamiert, bevor um 21 Uhr die Schützenfete mit „Skylight Dance“ beginnt. Eines ist gewiss: Um 10 Uhr am Sonntagmorgen geht der Festtrubel weiter mit dem Vorbereiten des Festplatzes und dem Aufräumen der Schießhalle. Antreten zum Abholen der amtierenden Majestäten wird um 12 Uhr befohlen. Für alle, die nicht marschieren können, steht ein Kremser bereit. Von 14 bis 18 Uhr am Sonntag gehen die von den dann noch amtierende Majestäten Michael Helmbold und Gunda Meyer eröffneten Schießwettbewerbe auf allen Ständen weiter. Parallel dazu gibt es im Festzelt wieder ein Programm: Es beginnt um 15.30 Uhr mit dem Kaffeetrinken, außerdem erfolgt dann die Proklamation der Kinderkönige, auch eine Tombola wird geboten.

Fred und Michael spielen

Für die musikalische Unterhaltung sorgen „Fred und Michael. Um 17.30 Uhr folgt ein Luftballonwettbewerb für Kinder bis 14 Jahre. Ab 18 Uhr verkürzen die Delme Shanty Singers die Wartezeit bis zur Proklamation der neuen Majestäten, die für 19 Uhr vorgesehen ist. Ist das neue Königshaus erst in Amt und Würden, steht dem Festball im Zelt gegen 20 Uhr nichts mehr im Wege. Für Stimmung sorgt dann DJ Marcel, der Eintritt ist frei.