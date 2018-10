Wardenburg Das jährliche Rathauskonzert des Blockflötenorchesters Wardenburg ist traditionell ein Highlight in der Kulturlandschaft der Gemeinde. Und auch in diesem Jahr ist es den Musikern unter der Leitung von Elmar Flore wieder gelungen, ein buntes und abwechslungsreiches Programm zusammenzustellen, das alte Meister ebenso einband wie zeitgenössische Komponisten. Anders als in den Vorjahren setzte Flore vermehrt auf Stücke einzelner Blockflötenensembles. Zudem wartete er mit zwei Premieren auf: Den Auftakt des Konzertes bildete das Stück „The Florists“ des Komponisten Peter Machajdik, das in Wardenburg seine Uraufführung feierte. „Ich freue mich, dass gerade Elmar Flore ’The Florists’ uraufführt“, hatte der Komponist in einem Brief an das Orchester geschrieben, den Orchestermitglied Martin Hahn in Auszügen vorlas. Hahn führte mit launigen und informativen Worten durchs Programm.

Von Brian Bonsor – Träger des britischen Verdienstordens für sein Engagement in der Blockflötenmusik – über Beethoven und Rossini bis zur Konzertsuite des „Polar Express“ reichte die Auswahl der Arrangements. Nach der Pause kam die mit Spannung erwartete zweite Premiere: Tänzer des Staatstheaters Oldenburg präsentierten Szenen aus Tschaikowskis „Nussknacker Suite“ und begeisterten die Gäste. Eleonora Fabrizi, Herick Moreira und Jean Luca Sermatti gelang das Kunststück, sich in dem schmalen Raum zwischen Orchester und Publikum mit viel Charme und Können eine Ballett-Bühne zu erobern. Völlig zu Recht gab es anschließend langen Beifall und Bravo-Rufe sowohl für die Tänzer als auch für das Blockflötenorchester, das einmal mehr unter Beweis gestellt hatte, wie wandelbar und modern es ist.