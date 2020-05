Blütenfeuerwerk auf den Verkehrsinseln gesät

Auch in diesem Jahr wird Wildeshausen wieder zum Blütenmeer. Auf 20 Verkehrsinseln im Stadtgebiet sind die Blumensorten „Meissner Blütenfeuerwerk“, „Blumenwiese Werratal“ und „Eschweger Blütenzauber“ gesät worden. Zusätzlichen Flächen gibt es am neuen Feuerwehrhaus und an der Kreuzung Heemstraße Ecke Königsberger Straße. Zum Sommer wird die Blütenpracht für alle sichtbar sein. Sie soll aber nicht nur ihre Betrachter bezaubern, sondern auch den Insekten weitere Lebens- und Nahrungsräume bieten.

