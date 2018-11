Bookholzberg Wenn der Bookholzberger Blues-Musiker und Konzertveranstalter Thomas Schleiken zum „Blue Monday“ ins Gasthaus Schwarzes Ross einlädt, stehen oftmals Musiker aus den USA oder Kanada auf der Bühne, die auf ihren Europa-Tourneen in Norddeutschland Station machen.

Der nächste Abend der Konzertreihe stellt – in mehrfacher Hinsicht – eine Besonderheit dar: Mit der Band „Twelve BB“ präsentiert Schleiken am Montag, 12. November, erstmals nicht akustische Musik, sondern waschechten elektrifizierten Blues und Blues-Rock. Und die Akteure haben ausnahmsweise einmal keine besonders weite Anreise, sondern sie kommen aus Wildeshausen und Umgebung nach Bookholzberg. Um 19.30 Uhr beginnt das Konzert (Einlass ab 19 Uhr).

Für den letzten „Blue Monday“ des Jahres verspricht Schleiken eine Formation mit „viel Lust an ausgeprägten Improvisationen von Gitarre und Orgel“. Die Vorlagen dazu liefern die Gitarristen des modernen Blues-Rock wie Derek Trucks, Robben Ford, Joe Bonamassa und durchaus auch einmal John Scofield, und Bands wie Government Mule. „Die Musik groovt, die Gitarre singt und rockt, die Orgel schreit, und gesungen wird mit Power und Emotion.“

Mit einer Auswahl von zwölf Songs auf einer CD traten „Twelve BB“ 2017 erstmals ins Rampenlicht. Nach positiven Reaktionen ging noch im selben Jahr ein eigener Youtube-Channel an den Start. Zugleich weitete die Band ihre Bühnenaktivitäten aus.

„Twelve BB“ sind vier gestandene Musiker – jeweils mit einer langjährigen eigenen Karriere im Gepäck. Im Zentrum stehen Gitarrist Sven Gattermann und Rafael Jung an Orgel und Piano, die mit ihren Instrumenten ständig im musikalischen Dialog stehen. Den Part des Leadgesangs teilen sie sich, mal von Song zu Song, mal von Vers zu Vers. Gemeinsam prägen sie den typischen Sound der Band – Gitarre, Orgel und Piano mit Leidenschaft gespielt.

Das Fundament der Band bildet mit seinem zurückhaltenden Auftreten, jedoch grundsoliden Spiel Bassist Wolfgang Hitschler. Komplettiert werden „Twelve BB“ durch den jungen Schlagzeuger Stefan Sontag, der seine in unzähligen Auftritten mit Popbands erworbene Präzision im Timing mit einer gehörigen Portion guter Laune und kreativem Spaß am Spiel kombiniert.• Karten für das Konzert im Schwarzen Ross gibt es im Vorverkauf über die Vorverkaufsstellen von Nordwest-Ticket, über die Website von Nordwest-Ticket sowie an der Abendkasse.