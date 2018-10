Bookholzberg Was passiert eigentlich mit einer Orgel, die seit fast 40 Jahren nicht mehr gereinigt wurde? „Die wird immer höher“, sagte Hans Scheffler (57), Orgelbauer der Firma Alexander Schuke aus Potsdam, am Freitag. Schuld daran sei der Staub und dem ging es jetzt an den Kragen. Zusammen mit seinem Kollegen Carsten Müller (40) war Scheffler zwei Wochen lang in Bookholzberg im Einsatz. Ihr Auftrag: Die 1980 ebenfalls von der Firma Schuke erbaute Orgel reinigen.

Es komme schon vor, dass Orgeln über einen so langen Zeitraum nicht gereinigt werden, erklärte Müller. Für ihn ist es bereits der fünfte Einsatz in Bookholzberg, in den vergangenen Jahren wurde das Instrument in der Auferstehungskirche regelmäßig gewartet. „Deswegen ist die Orgel noch in einem recht guten Zustand, das haben wir auch schon anders erlebt“, so Müller. Auch Natalia Gvozdkova, die Orgelsachverständige der Ev.-luth. Kirche Oldenburg, betonte gegenüber der NWZ: „Es spricht für das Instrument, dass es selbst ohne Grundreinigung so lange funktioniert hat.“ Diese Grundreinigung sollte eigentlich so ungefähr alle 20 Jahre stattfinden. „Ich habe einen Aktenvermerk gefunden, der eine gründliche Reinigung schon Mitte der 90er Jahre empfohlen hat“, so Gvozdkova.

700 Orgelpfeifen

Es sei ein Glücksfall, dass das Instrument so lange von der Erbauerfirma betreut werde, freute sich die Orgelsachverständige. Mit ein bisschen Putzen war es derweil nicht getan. Rund 700 Orgelpfeifen mussten ausgebaut, gereinigt, wieder eingesetzt und neu gestimmt werden. Letzteres geschieht nach Gehör. „Jede Kirche, jede Orgel ist anders. Da kann man nicht einfach mit Technik stimmen“, erklärte Scheffler. Einige der Orgelpfeifen wurden dennoch nur gereinigt. „Die hier sind nur Fassade“, sagte Müller und deutete auf einige der am Instrument angebrachten Metallrohre.

Rücklage bilden

Aber auch andere Arbeiten wurden von den beiden Orgelbauern gleich mit erledigt. So mussten einige der ledernen Bälge ersetzt werden. „Die werden mit der Zeit rissig“, so Müller. Obwohl die Arbeit für die beiden Orgelbauer Routine ist, stellt sie jede Orgel vor neue Herausforderungen. „Beim Bau kommt man ja noch an alles ran“, erklärte Müller. „Aber wenn erst alles verbaut ist, dann ist es mitunter schwierig, wirklich an jedes Teil heranzukommen.“

Insgesamt rund 15 000 Euro hat die Reinigung gekostet. Geld, das teilweise aus dem Ortskirchgeld stammt, aber auch über viele Benefizaktionen gesammelt wurde. So kommen die Spenden vom Konzert der Chöre „Tonika“ und „Together in Unity“ am Samstagabend, einen Tag nach Abnahme der Orgel, ebenfalls der Orgel zugute. „Wir haben dazugelernt“, sagte Pastor Hannes Koch, „wir richten jetzt eine Orgelrücklage ein.“ Einen weiteren Teil für diese Rücklage gab es am Sonntag während des Gottesdienstes. Flötistin Janneke Hünger, die zusammen mit vier weiteren Musikerinnen zwei Konzerte zugunsten der Orgel gegeben hatte, übergab den Erlös an Hannes Koch.

Feuchtigkeit messen

Für die Zukunft empfiehlt Gvozdkova das Anbringen von Datenloggern an der Orgel. Die kleinen Geräte zeichnen Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf und können so wichtige Daten zur Instandhaltung und Pflege des Instrumentes liefern. „Damit die Orgel noch lange erklingt.“