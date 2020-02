Bookholzberg Das Geschirr ist sorgfältig in Papier und Luftpolsterfolie verpackt. Porzellanteller, Besteck und andere Küchenutensilien tragen den Schriftzug „Stedingsehre“ und warten in Kartons darauf, eines Tages in einer Ausstellung im geplanten Informationszentrum über die Freilichtbühne in Bookholzberg gezeigt zu werden.

Das Geschirr gehört zu einer Sammlung, die der Arbeitskreis Stedingsehre seit seiner Gründung 2005 zusammengetragen hat. Einen großen Teil machen Bücher, Fotos und Dokumente aus. Dazu gehören aufwendig gestaltete Fotoalben, die Schwarzweiß-Aufnahmen vom Spieldorf und den Aufführungen enthalten. Etwa sieben oder acht dieser Alben gibt es, ursprünglich müssen es jedoch weitaus mehr gewesen sein: „Das Album bekamen alle Laienschauspieler, die bei der Aufführung 1937 mitgespielt haben“, berichtet Lisa Dirks.

Auch Geschirr könnte im geplanten Dokumentationszentrum gezeigt werden. Auch Geschirr könnte im geplanten Dokumentationszentrum gezeigt werden. Arbeitskreis sammelt weiter Seit Herbst 2019 ist das Haus 21 im ehemaligen Spieldorf im Besitz der Gemeinde Ganderkesee. Zunächst ist eine umfangreiche Renovierung nötig. Peter Hedemann hofft, dass das IDZ 2021 eröffnen kann. Der Arbeitskreis Stedingsehre vermutet, dass es in einigen Familien noch Dokumente und Gegenstände aus der Zeit der Freilichtbühne und der ab 1938 eingerichteten Gauschule gibt. Lisa Dirks bittet darum, diese dem Arbeitskreis zu übergeben. Sie ist unter Telefon 04223/3009 erreichbar.

Inge Meyer hat gerade ein weiteres Album erhalten. Es sei auf einer Mülldeponie in Ostfriesland gefunden worden, berichtet sie. Die Bücher sind nicht alle gleich: Einige enthalten Fotos von Adolf Hitler und weiteren Vertretern des NS-Regimes, bei anderen wurden sie entfernt. „Die Besitzer haben die Bilder herausgerissen, um sie nach dem Krieg nicht im Haus zu haben“, vermutet Inge Meyer. Gemeinsam mit Lisa Dirks, Peter Hedemann, Gabriele Sternberg und anderen Helfern arbeitet sie daran, ein Inventar der Sammlung zu erstellen. Jedes einzelne Stück wird in ein Eingangsbuch eingetragen und mit einer Nummer versehen. Anschließend wird alles am Computer erfasst. „Wir haben eine Inventursoftware, mit der wir alle Artikel katalogisieren“, erläutert Peter Hedemann. Dabei wird auch festgehalten, ob es sich um Gegenstände, Bilder, Fotos, Zeitungsartikel oder Filmaufnahmen handelt. „Wir haben bis jetzt etwa 300 Artikel eingegeben.“

Zu den Gegenständen gehören Lanzen, die die Bauern während der Theateraufführungen trugen. BfW-Mitarbeiter hätten sie auf der Freilichtbühne gefunden, berichtet Lisa Dirks. Auch Pläne aus der NS-Zeit für eine gigantische Akademie, für die die Bundesstraße verlegt werden sollte, gehören zur Sammlung.

Wenn das Informationszentrum eröffnet, soll der digitale Katalog dabei helfen, Ausstellungen zu Themenschwerpunkten zusammenzustellen. Dann könnten Objekte herausgesucht werden, erläutern die Mitglieder der Arbeitsgruppe Nicht erfasst sind die Hintergrundgeschichten, die Lisa Dirks, Inge Meyer und Peter Hedemann kennen. Die drei wollen sie erzählen, wenn die Kartons eines Tages ausgepackt werden.