Bookholzberg Auf den Straßen lag zum Teil noch Kopfsteinpflaster, Züge fuhren unter Dampf und Bäume, die mittlerweile manche Perspektive verdecken, waren noch gar nicht gepflanzt – so war das früher in Bookholzberg. Oder auf Platt: „So weer dat fröer...“ Unter diesem Titel hat der Orts- und Heimatverein Bookholzberg-Grüppenbühren jetzt seinen achten Jahreskalender herausgebracht.

Überwiegend aus den 50er- und 60er-Jahren stammen die historischen Aufnahmen, die Erich Düßmann und Alfred Hagstedt für den Kalender ausgesucht haben. Die beiden Archivare des Orts- und Heimatvereins finden immer noch wieder Bilder aus Bookholzberg und Umgebung, die der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt sind – und auch ihnen selbst. So wie die Aufnahme vom Zug mit der Dampflok am Bahnübergang Wolfskammer, die das Februar-Kalenderblatt ziert. Darauf zu sehen ist auch das Stellwerk in Höhe Bargup, das längst abgerissen ist. „Das hatte ich auch noch nicht gesehen“, berichtet Düßmann.

Gebäude, die es nicht mehr gibt, Straßen, die inzwischen ganz anders aussehen, oder Blickwinkel, die heute nicht mehr gegeben sind – das macht den Reiz der Bookholzberger Fotokalender aus, weiß Erich Düßmann: „Die Nachfrage ist immer groß, weil wir darin viele historische Bilder haben.“ Der Fundus im Foto-Archiv des Orts- und Heimatvereins wird von Jahr zu Jahr größer – so groß, dass Düßmann und Hagstedt mit der digitalen Erfassung gar nicht mehr nachkommen. „Vor allem die Dokumentation macht viel Arbeit“, sagt Düßmann. Die Archivare würden sich daher über ehrenamtliche Verstärkung freuen. Vor allem jüngere Leute mit Datenbank-Erfahrung wären willkommen.

• Der Fotokalender „So weer dat fröer“ ist zum Preis von 9,90 Euro erhältlich im Friseur-Salon Sudbrink, Nutzhorner Straße, bei der Apotheke Bookholzberg, im Kiosk Bookholzberg, bei Rose Optik und an der Avia Tankstelle (alle Stedinger Straße) sowie in der Bäckerei Timmermann, Stenumer Straße. Auch bei Erich Düßmann (Telefon 04223/ 82 19) kann der Kalender bestellt werden.