Konfirmation in Bookholzberg: Am ersten Advent konfirmiert

Bookholzberg Der erste Advent war für Jordan Hummelbek (links) und Fynn Helmers ein ganz besonderes Datum: Die beiden Jugendlichen wurden am Sonntag in der Auferstehungskirche in Bookholzberg von Pastor Hannes Koch konfirmiert.

Da die großen Konfirmationen im Frühjahr coronabedingt ausfallen mussten, haben die Kirchen eigene Wege gefunden, um die Einsegnung nachzuholen. In Bookholzberg stehen noch weitere Termine an.

