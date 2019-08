Bookholzberg Das Publikum brauchte keine Aufwärmphase: Gleich bei den ersten Akkorden von „It`s been a hard Day`s Night“ sangen die rund 200 Besucher in der ev.-luth. Kirche in Bookholzberg aus voller Kehle mit. „Beatles Sing Out“ hieß das Mitsing-Konzert, bei dem Karola Schmelz-Höpfner und ihr Mann Christian Höpfner aus Ganderkesee am Freitagabend einen Klassiker der „Fab Four“ nach dem anderen anstimmten.

Der Altarraum sah aus, als wäre er für eine Band ausgestattet. Und so klang auch die Begleitmusik zu den bekannten Songs der Beatles. Christian Höpfner, der die Band der Kirchengemeinde in Bookholzberg leitet, spielte Schlagzeug und wechselte während des Konzerts immer wieder an die Gitarre. Karola Schmelz-Höpfner spielte ebenfalls Gitarre, viele Stücke begleitete sie auch mit dem Keyboard oder einer Kistentrommel.

Viele Texte konnte das Publikum auswendig mitsingen. Und für die weniger bekannten Passagen gab es über dem Altarraum eine Leinwand, auf der die Zeilen der Lieder nachzulesen waren. „Obladi Oblada“, „She loves you“ und „Penny Lane“ waren einige der Songs, die die beiden Musiker mit dem Publikum sangen. Auch Hits wie „Yesterday“, „Eleanor Rigby“ und „All my loving“ gehörten dazu. Insgesamt hatte das Paar aus Ganderkesee rund 30 Lieder im Repertoire. Besonders bei Stücken wie „Yellow Submarine“ klatschten und sangen alle mit – egal, ob hoch oder tief, laut oder leise: „Jeder singt so, wie er es mag“, sagte Karola Schmelz-Höpfner.

Im vergangenen Jahr gab es zum ersten Mal ein Beatles-Mitsing-Konzert in der Delmenhorster Stadtkirche. „Viele haben gefragt, ob wir das noch mal machen“, sagte Karola Schmelz-Höpfner. Eine Frage ans Publikum ergab dann auch, dass zahlreiche Besucher bereits zum zweiten Mal dabei waren.

Bei Interesse würde das Duo das „Beatles Sing Out“ wiederholen: „Wenn uns jemand einlädt, kommen wir auch gerne woanders hin“, sagte Karola Schmelz-Höpfner.