Bookholzberg Für Christian Höpfner sind sie „die beste Band aller Zeiten“ und ihre Songs so etwas wie Mozart-Werke des 20. Jahrhunderts: die Beatles. Schon als Schüler hörte er sämtliche Alben der Band, schrieb später seine Examensarbeit im Lehramtsstudium über sie und studierte anschließend selbst Schlagzeug, Jazz und Popularmusik. Da trifft es sich gut, dass auch seine Ehefrau die Begeisterung für die Musik der Briten teilt, die als erfolgreichste Band der Musikgeschichte gelten.

Karola Schmelz-Höpfner ist Pianistin und seit 2014 als Pop-Kantorin des Kirchenkreises Delmenhorst/Oldenburg-Land in Delmenhorst sowie freiberuflich als Chorleiterin tätig. In der Delmenhorster Stadtkirche hatten die beiden Ganderkeseer im vorigen Jahr erstmals ein „Beatles Sing Out“, ein Mitsingkonzert mit Beatles-Songs veranstaltet. „Das Publikum war von Anfang an voll dabei“, sagt Karola Schmelz-Höpfner. Rund 350 Sänger hätten gemeinsam gesungen und seien teils sogar in Fan-Kleidung erschienen.

Für die zweite Auflage des Beatles-Mitsingkonzerts kommen die beiden Profimusiker jetzt ins Ganderkeseer Gemeindegebiet: Am Freitag, 16. August, 19.30 Uhr, findet es in der Bookholzberger Auferstehungskirche (Friedensweg 17) statt. Dort leitet Christian Höpfner seit Längerem die „Spätschicht-Band“, eine Live-Band, die an jedem ersten Sonntag im Monat den Gottesdienst um 18 Uhr begleitet. Pastor Hannes Koch habe für das Mitsingkonzert sofort „seine“ Kirche zur Verfügung gestellt, berichtet Höpfner.

Textsicher sein müssen die Sänger übrigens nicht: Alle Songtexte werden per Beamer auf eine Leinwand projiziert. Bei der Auswahl haben die Musiker darauf geachtet, sowohl Balladen als Rocksongs, frühe wie auch späte Werke ins Programm zu nehmen. „Aber unser Hauptkriterium ist immer Mitsingbarkeit“, sagt Höpfner. Und seine Frau ergänzt: „Die Frage war weniger, welche Songs wir aufnehmen, sondern welche wir weglassen.“ Begleiten werden die beiden den Gesang mit E-Piano, Cajon, Drums und Gitarre. „Die tauschen wir munter durch“, so Karola Schmelz-Höpfner.

Einen entscheidenden Vorteil bei den Beatles-Klassikern sieht die Pop-Kantorin in deren hoher Stimmlage: „Die ist auch für Frauen bequem mitzusingen.“ Aber um Perfektion gehe es ohnehin nicht, betont sie. Die Teilnehmer könnten getrost mit „Mut zur Lücke“ mitmachen und „einfach Spaß haben“.

Sollte das Konzert in Bookholzberg ein Erfolg werden, können sich die beiden Musiker gut vorstellen, das Format fest zu etablieren. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.