Bookhorn Wer kann schon behaupten, dass seine Kinder gerne im Wald spazieren gehen? – Sabrina Klattenhoff kann das. Denn Spaziergänge sind für Sohn Leo (3) und Tochter Maja (1,5) Schatzsuchen. Dass dabei auch gleich noch Familienhund Askan an die Luft kommt, macht die Sache rund.

Einige Wochen ist es her, dass die 30-Jährige in einer lokalen Gruppe im Sozialen Netzwerk Facebook auf die Frage stieß, woher denn eigentlich die bunt bemalten Steine im Ganderkeseer Ortskern stammten. Ein kleine Recherche ergab: Es handelte sich um die so genannten „Delmenstones“ einer Delmenhorster Facebook-Gruppe, die unter dem Motto „Finden, freuen, verstecken“ von Ort zu Ort getragen werden.

Finden, Freuen und wieder verstecken Einige Regeln gilt es beim Gestalten und Verstecken der „GanderStones“ zu beachten. Bemalt werden dürfen die Steine nach eigenen Vorstellungen – am besten mit Wasserfarben, Acrylfarben, Acryl- und anderen wasserfesten Stiften. Sabrina Klattenhoff bittet der Umwelt zuliebe auf Sticker, Plastikaugen, Leim, Glitzerkleber und Ähnliches zu verzichten. Auf der Rückseite der Steine sollte das Wort „GanderStones“ und das Facebook-Logo (weißes F auf blauem Hintergrund) zu finden sein, damit der Finder weiß, in welche Gruppe er posten kann. Ausgelegt werden sollten die Steine nicht auf Privatgrundstücken, in Geschäften oder auf Gräbern. Und von dort dürften auch keine entfernt werden, wie Sabrina Klattenhoff betont. Finder sollten Steine im Idealfall an anderen Orten wieder ablegen – dürfen sie aber auch behalten, wenn ihnen ein Stein besonders gut gefällt. Facebook-Gruppe unter: www.bit.ly/ganderstones

Der farbenfrohe Trend ist vermutlich aus den USA nach Deutschland geschwappt. Dort sind „painted rocks“ (angemalte Steine) schon länger im Umlauf. An zahllosen Orten und in vielen Regionen Deutschlands gibt es inzwischen ebenfalls Gruppen, in denen Fotos von gefundenen oder auch selbst bemalten und anschließend versteckten Steinen gepostet werden.

Das wollte Sabrina Klattenhoff auch für Ganderkesee: Am 17. Juni gründete sie die Gruppe „GanderStones“ und lud erst einmal Freunde ein, sich der Aktion anzuschließen. Jetzt, gut fünf Wochen später, hat die Gruppe mehr als 220 Mitglieder – längst nicht mehr nur Bekannte der Initiatorin – und zahlreiche Fotos zeugen von der Kreativität der Mitglieder. „Man muss natürlich nicht auf Facebook unterwegs sein, um Steine bunt anzumalen und zu verstecken oder um gefundene Steine an anderen Orten wieder zu abzulegen“, sagt Sabrina Klattenhoff. „Aber wer in der Gruppe ein Foto seiner eigenen Steine findet, die dem Finder ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben, freut sich einfach.“

Einer der Steine, die die Bookhornerin zusammen mit ihren Kindern bemalt und ausgelegt hat, ist beispielsweise auf Helgoland wieder aufgetaucht. Aber unabhängig von der Reichweite der Aktion: Sabrina Klattenhoff sieht die „GanderStones“ und verwandte Aktionen vor allem als Motivationshilfe, um Kinder (und auch Erwachsene) vor die Tür zu bekommen. Gerne versteckt sie deshalb auch Steine am Rande von Spielplätzen. „So viel wie jetzt waren wir noch nie draußen unterwegs“, sagt Sabrina Klattenhoff über die ersten Wochen der „GanderStones“.

Am Mittwoch hat sie mit den Kindern Steine im Delmenhorster Tiergarten verteilt. Nur wenige Stunden später meldeten sich in der Facebook-Gruppe die ersten Finder. Auf dem Esstisch der Klattenhoffs lagen zu diesem Zeitpunkt schon die nächsten – noch grauen – Steine zum Bemalen bereit.