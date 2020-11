Päckchen sind auf dem Wege

Bookhorn Sehr zufrieden zeigt sich die ev.-methodistische Kirche in Bookholzberg mit dem Erfolg ihrer Weihnachtspäckchen-Aktion für Kinder in Albanien. Wie Svenja Lindemann im Namen der Kirchengemeinde mitteilt, wurden rund 200 Weihnachtspäckchen und 50 Familienpäckchen in Bookholzberg gesammelt und gepackt – und das trotz der schwierigen Situation durch die Pandemie-Beschränkungen.

Am vergangenen Sonnabend hat der Christliche Verein Wismar die Bookholzberger Päckchen in der Friedenskirche abgeholt. In Wismar werden die Spenden aus ganz Deutschland zentral gesammelt und dann auf den Weg nach Albanien gebracht. Dort werden sie rechtzeitig vor Weihnachten ankommen und an die Familien übergeben.

