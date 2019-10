Bremen /Ganderkesee Der Festwagen mit dem großen blauen Flaschengeist überzeugte die Jury in Bremen offenbar ebenso wie die Juroren beim Fasching in Ganderkesee. Beim Freimarktumzug an diesem Sonnabend belegten die „Adelheider“ aus Delmenhorst den ersten Platz bei den Festwagen – zum vierten Mal in Folge.

Auch beim Fasching in Ganderkesee Anfang März waren die Aladins aus Adelheide mit ihrem aufwendig gestalteten Festwagen auf Platz eins gelandet. Auch bei den Fußgruppen räumten die Aktiven des Ganderkeseer Faschings ab: Die Laufgruppe der GGV holte den ersten Platz. Rund 200 000 Zuschauer bejubelten am Sonnabend den Freimarktumzug in der Bremer Innenstadt.