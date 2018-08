Bühren Die Pleite des Vorjahres möchte der Schützenverein Bühren nicht noch einmal erleben. Erstmals in seiner gut 100-jährigen Geschichte gab es keinen Männerthron in Bühren. Das wollen der neue Vorsitzende Wolfgang Helms und sein ebenfalls im Februar gewählter Stellvertreter Ralf Stöver für das Schützenfest am kommenden Wochenende abwenden.

Das Fest beginnt dieses Mal bereits einen Tag früher, nämlich am Freitag, 24. August. Ab 16.30 Uhr wird der neu gestaltete Platz vor dem Schützenhaus in Bühren eingeweiht. Dazu wird Helms nicht nur Bürgermeister Jens Kuraschinski begrüßen, sondern auch Willi Lemke aus Bremen. Der ehemalige Senator, Uno-Botschafter und Werder-Manager hat gute Kontakte in Wildeshausen und wird die Festrede halten.

Die Einweihung des Platzes, der auch gerne von Fahrradgruppen bei Ausflügen genutzt wird, ist öffentlich. Der Schützenverein Bühren bietet bei dieser Gelegenheit an, die Schießsportanlage kennenzulernen. Nach der Einweihung des Platzes gibt es noch ein gemütliches Beisammensein im Vereinsheim.

Das Schützenfest am Samstag, 25. August, beginnt mit dem Kinderprogramm. Um 14 Uhr treten die Schützen am Schützenhaus an und marschieren zum Dorfplatz, um dort die Mitglieder des Kinder- und Jugendthrons abzuholen. Jugendkönig ist Tom Großmann, seine Adjutanten sind Nane Rüdebusch und Mirja Stöver. Kinderkönigin ist Rieke Blömer, ihre Adjutantinnen sind Justus Stöver und Franziska Pleus. Begleitet wird der Umzug von der Beat- und Brassband Wildeshausen.

Nach der Rückkehr zum Festplatz werden die Könige und ihre Adjutanten öffentlich vorgestellt. Am Nachmittag stehen die Kinderbelustigung mit Bullenreiten, Hüpfburg, Preisschießen und Kicken. Parallel werden die neuen Kinder- und Jugendkönige ausgeschossen. Die Kinder schießen mit dem Lichtpunktgewehr, die Jugendlichen mit dem Luftgewehr aus zehn Metern Entfernung auf eine Zehnerscheibe. Die neuen Könige sollen um 18 Uhr gekrönt werden. Um 20 Uhr beginnt am Samstag der Festball. Für Musik sorgt DJ Tari.

Am Sonntag, 26. August, werden die auswärtigen Vereine um 13.20 Uhr vor dem Schützenhaus empfangen. Gemeinsam marschieren sie zum Dorfplatz, um den Königsthron abzuholen. Musikalisch wird der Umzug vom Spielmannszug Visbek begleitet. Damenkönigin ist Maria Hempelmann, ihre Adjutantinnen sind Katja Blömer und Claudia Hansch. Sie werden nach der Rückkehr auf dem Festplatz vorgestellt. Einen Männerthron gibt es bekanntlich nicht. Der Nachmittag wird mit einer Tombola, einer Kaffeetafel und um 17.30 Uhr mit dem Königsschießen fortgesetzt. Geschossen wird mit dem Kleinkaliber auf eine Zehnerscheibe aus 50 Metern Entfernung. Am Abend ist erneut Tanz im Festzelt. Das Schützenfest findet am Montag, 27. August, vereinsintern seinen Abschluss mit einem Fischessen und einem Pokalschießen.