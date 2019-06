Château-Du-Loir /Ganderkesee /LD – Beim Abschied in Château-du-Loir flossen Tränen und auch nach der Rückkehr in Ganderkesee sitzen die Emotionen noch tief: „Die Begeisterung über diese Reise ist kaum in Worte zu fassen“, sagte Bürgermeisterin Alice Gerken nach dem fünftägigen Aufenthalt in der französischen Partnergemeinde. „Gastfreundschaft kann man nicht beschreiben, man muss sie erleben.“

Zum 40-jährigen Bestehen der deutsch-französischen Partnerschaft waren zahlreiche Mitglieder des Spielmannszugs Ganderkesee, des Musikzugs der Freiwilligen Feuerwehr, der Judoabteilung im TSV Ganderkesee, des Arbeits- und Förderkreises für die Städtepartnerschaft sowie Vertreter des Gymnasiums, des Rates und der Verwaltung in Château zu Gast. Insgesamt 102 Teilnehmer machten die Reise mit. Am vergangenen Mittwochabend waren sie in Ganderkesee aufgebrochen, in der Nacht zu Dienstag kamen alle wieder wohlbehalten hier an.

Zu den Höhepunkten des Besuchs zählte neben der Einweihung der „Rue Ganderkesee“ – also der Ganderkeseer Straße – die Übergabe eines besonderen Gastgeschenkes: Die Künstlerin Madlen Fish hatte im Auftrag der Gemeinde eine große Ganterfigur mit Ganderkeseer Motiven gestaltet. Abgebildet sind Personen und Institutionen, die mit Château-du-Loir seit Langem eng verbunden sind und die Partnerschaft über die Jahrzehnte gepflegt haben: der Spielmannszug, die Feuerwehr oder die Judoabteilung des TSV Ganderkesee. „Wir haben den Ganter kurz vor der Reise mit einer Spedition nach Frankreich gebracht, es gab nur ganz wenige Eingeweihte“, erzählt Meike Saalfeld vom Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit im Rathaus. „Die Überraschung ist uns gelungen, der Ganter wurde am Sonnabend präsentiert und war sofort das beliebteste Fotomotiv.“

Während sich in Château viele alte Freunde wiedersahen, war es für die beiden Bürgermeisterinnen Alice Gerken und Béatrice Pavy-Morançais die erste persönliche Begegnung. „Zuvor hatten wir uns nur geschrieben, umso schöner war es, sich jetzt endlich richtig kennenzulernen“, betont Gerken. „Es hat sich ganz schnell ein herzliches Miteinander entwickelt.“

Alle 102 Reisenden aus der Gemeinde Ganderkesee waren in französischen Gastfamilien untergebracht. So auch Sina Hermann: Die Gymnasiastin war eine von 36 jungen Teilnehmern unter 30 und genoss die Zeit in Frankreich. „Es ist ein großer Unterschied, ob man als Tourist unterwegs ist oder die Kultur direkt in den Familien kennenlernen darf.“

In der Partnerstadt, die nach einer Reform nun zur neuen Gemeinde Montval-sur-Loir gehört, wartete ein abwechslungsreiches Programm unter anderem mit zwei Ausflügen ins nahe Le Mans, wobei die deutschen Gäste zwischen einer eindrucksvollen Führung durch die Altstadt und dem Besuch eines Vergnügungsparks wählen durften.

Im kommenden Jahr wird die 40-jährige Partnerschaft zwischen Château-du-Loir und der Gemeinde Ganderkesee erneut gefeiert. Dann sind die französischen Freunde zu Besuch in der Gantergemeinde. Und sicher wird es auch dann wieder emotional.