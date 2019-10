Colnrade Das erste Flatterband wehte schon am Freitagabend in Colnrade: Die Organisatoren bereiten den Hökermarkt am kommenden Donnerstag, 3. Oktober, vor. Fast jeden Abend sind die Engagierten aus Feuerwehr und SC seitdem aktiv. „An diesem Mittwoch sind wir den ganzen Tag im Einsatz“, sagt Ortsbrandmeister Carsten Lüllmann.

Richtig los geht es dann am Donnerstag: Ab 5 Uhr können Verkäufer ihre Plätze einnehmen. Die mehreren hundert Stände sind bereits seit etwa Anfang Juli ausgebucht.

Den ganzen Tag über werden „deutlich über 100 Helfer“ im Einsatz sein, sagt Lüllmann. „Alle ziehen an einem Strang.“ Besonders freut er sich auch über die Unterstützung der Anwohner an den betroffenen Straßen, denn ohne diese „wäre eine solche Mammutveranstaltung nicht möglich.“

Seit 22 Jahren gehört der Markt zum festen Programm in dem kleinen Ort. „Wir sind sehr gut frequentiert und überregional bekannt“, erzählt Lüllmann. Mehr als 20 000 Besucher kämen jedes Jahr, einige reisten gar aus dem Ruhrgebiet oder den Niederlanden an.

Auf dem familienfreundlichen Flohmarkt werde jeder fündig, ist Carsten Lüllmann überzeugt. So seien auch bereits in den frühen Morgenstunden Flohmarktfans unterwegs. Offizieller Start des Hökermarktes ist um 9 Uhr, um 17 Uhr wird abgebaut. Kostenlose Parkplätze stehen wieder in unmittelbarer Nähe in ausreichender Anzahl zur Verfügung. Dafür dankt Lüllmann den Landwirten: „Sie stellen uns die Plätze großzügig zur Verfügung.“

Auch Busse verkehren an dem Tag (Infobox). In der Zeit von 6 bis 17 Uhr werden im 15-Minuten-Rhythmus P+R-Busse die Besucher vom Firmengelände der Firma Agrarfrost in Aldrup bis zum Marktgelände und zurück fahren.