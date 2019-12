Colnrade Das Datum war passend gewählt: An einem Freitag, der 13. Dezember, hat Sven Morscheck im Ofenhaus Colnrade zur Lesung aus seinem ersten Buch „Haus der Hoffnung“ eingeladen. Er präsentierte in behaglicher Wärme an einem sonst eher fröstelnd machenden Freitag seinen ersten selbst verfassten Thriller.

Gedicht zum Auftakt

Für den Dötlinger konnte es keine bessere Stimmung geben. Aufgrund von guten Kontakten zu Björn Dauskardt vom Ofenhaus wählte er das für ihn perfekte Ambiente. Als perfekt empfanden es auch die 15 zur Lesung erschienenen Krimifreunde.

Für Bianca Reisig, Matthias Hüninghake und Karen Kretzer wurde der Abend zum besonderen Erlebnis: Denn bevor Morscheck seine Lesung begann, startete er mit einem eigens für den Abend geschriebenen Gedicht. „In Colnrade war’s in finsterer Nacht, da werden sie umgebracht…“, begann der Autor, begleitet von der menschlichen Geräuschkulisse des Käuzchens (Reisig), des Schusses (Hüninghake) und des finsteren Tatortblicks (Kretzer). Trotz der Schauderkulisse herrschte somit auch ein Stück erheiternde Atmosphäre. Der Krimiautor-Neuling Morscheck genoss den Einstieg und zeigte sich angesichts der übergroßen Konkurrenz von zahlreichen Weihnachtsmärkten an diesem Abend erfreut über den Zuspruch. Bestens eingestimmt erfuhren die Zuhörerinnen und Zuhörer eingangs Fakten und Daten rund ums „Haus der Hoffnung“.

In der Geschichte geht es um einen brutalen Ritualmord, der die kleine Gemeinde Kahlensee – oder hieß sie an diesem Abend Colnrade? – erschüttert. Auf dem verfallenen Gelände einer ehemaligen Nervenheilanstalt wird eine grausam verstümmelte Männerleiche gefunden. Ein Fall für Kriminalhauptkommissar Ingo Steeger, der gerade mit seiner schwangeren Frau nach Kahlensee gezogen ist und mit den Ermittlungen betraut wird. Wem hier Ähnlichkeiten zu Morschecks Privatleben in den Sinn kommen, mag nicht ganz Unrecht haben: Immerhin zog er mit seiner Frau und Kleinkind gerade nach Dötlingen.

Zwei weitere Teile

Eine weitere Leiche taucht im Buch auf dem Klinikgelände auf. Steeger sieht sich und sein Team in ein perfides Katz- und Mausspiel verwickelt, das durch die Geister der Vergangenheit bestimmt wird.

Der Thriller ist der Auftakt zu einer dreiteiligen Serie. „Jeder der insgesamt drei geplanten Krimi-Veröffentlichungen ist aber auch für sich selber eine schlüssige Geschichte“, stellte der Autor heraus. Eigentlich ist der 45-Jährige im Bereich Drehbuch und Hörspiel aktiv. Der Bremer Musketier-Verlag kam schließlich auf ihn zu und fragte, ob er einen Thriller schreiben wolle. Zurzeit arbeitet er an Teil zwei, der auf einem Online-Videotagebuch basiert. Die Fortsetzung soll im Sommer 2020 erscheinen.

Nach der einstündigen Lesung konnten Fragen gestellt und signierte Bücher erworben werden. Das alles für den guten Zweck: In Zusammenarbeit mit dem Ofenhaus Colnrade erbat Morscheck Spenden für die „Glückstour“, bei der Schornsteinfeger Geld für krebskranke Kinder sammeln.