Colnrade Die Gemeinde Colnrade pflegt diesen Brauch wie keine andere im Landkreis Oldenburg: das Neujahrssingen. Und so mag es Besucher verwundern, wenn sie am 1. Januar fröhliche Gruppen durch die Gemeinde ziehen sehen, die mit „echten“ und improvisierten Instrumenten singend von Tür zu Tür pilgern.

So frönten auch am ersten Tag des Jahres 2019 sechs Gruppen diesem Brauch – drei im Ort Colnrade und weitere drei in Austen, Beckstedt und Holtorf. In der ehemaligen Gaststätte Beckmann war am Dienstagnachmittag erneut Treffpunkt für die Neujahrssinger aus dem Unterdorf Colnrade. Hier versammelte sich bei einem ersten Bierchen eine besonders junge Truppe. Sechs Instrumentalisten hatten hier die Aufgabe übernommen, auf zwei Akkordeons, zwei Waschbrettern, einer Teufelsgeige und einem zur Pauke umfunktionierten Ölkanister Stimmung zu erzeugen und musikalische Neujahrsgrüße von Haus zu Haus zu tragen.

„Ich habe 30 Jahre nicht mehr gespielt“, gesteht Birgit Siegmann-Wulf bei ihrem Akkordeon-Debüt als Neujahrssinger-Musikantin. Doch auf ein fehlerloses Tastenpiel kam es an diesem Tag ohnehin nicht an. Gute Laune war gefragt, Standfestigkeit und Ausdauer. „Wir besuchen in vier bis fünf Stunden mehr als 30 Haushalte, und überall gibt es mindestens einen Schnaps“, sagt Isabel Lindemann. „Wir sind froh über jedes Wasser und jedes Brot, das uns zwischendurch angeboten wird.“

Mit einem Repertoire aus rund 15 Weihnachtsliedern, Spaßhits wie „Schatzi, schenk’ mir ein Foto“ oder „Colnrader Nächte sind lang“ nach einem abgewandelten Titel der Gebrüder Blattschuss aus dem Jahr 1978 wuchs die Stimmung und die Zahl derer, die sich den Neujahrssingern im Laufe der Rundtour anschlossen.

Am Abend kamen dann alle Gruppen im Dorfgemeinschaftshaus in Colnrade zusammen, um den Neujahrstag gesellig ausklingen zu lassen.