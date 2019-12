Colnrade Eine Thriller-Lesung am Freitag, den 13.? Perfekt, findet Sven Morscheck. Der Autor wird am 13. Dezember um 19 Uhr im Ofenhaus Colnrade aus seinem ersten Buch „Haus der Hoffnung“ lesen.

Der Thriller ist der Auftakt zu einer dreiteiligen Serie. Dabei hatte der 45-Jährige, der in Dötlingen wohnt, nie die Intention, ein Buch zu schreiben. „Ich komme eigentlich vom Drehbuch und Hörspiel“, erzählt er. Der Bremer Musketier-Verlag sei auf ihn zugekommen und habe gefragt, ob er nicht Lust hätte, ein Buch zu schreiben. „Und wie immer, wenn es wichtig wird, kam meine Frau ins Spiel und meinte, ,mach das doch.’“

Also schrieb Sven Morscheck. „Das Medium ist relativ egal, Hauptsache, ich kann eine Geschichte erzählen.“ Die wurde dann auch gleich als Trilogie angelegt, denn: „Ich finde es schön, wenn Figuren Zeit haben, sich zu entwickeln.“ So seien zum Beispiel zwei Nebenfiguren des Thrillers zu „echten Publikumslieblingen“ geworden. „Denen gebe ich dann natürlich im zweiten und dritten Teil mehr Bühne.“

Bei der Entstehung des zweiten Teils, an dem er zur Zeit arbeitet, nimmt er seine Leser in einem Online-Videotagebuch mit, zeigt, wie er an Ideen rangeht. „Das ist natürlich alles total subjektiv.“ Er hat bereits zu Beginn Anfang und Ende der Serie festgelegt, zwischendurch darf es sich aber verästeln. Die Geschichte entwickelt ein Eigenleben, „die Figuren machen das schon“, so Morscheck.

Die Fortsetzung soll im Sommer 2020 erscheinen. Auch für die Zeit nach der Trilogie habe er schon neue Ideen: „Gut, dass mir immer noch was einfällt, wie man Leute um die Ecke bringen kann“, schmunzelt er.

Bei einer Lesung ist ihm wichtig, dass er nicht nur vorne sitzt und vorliest. „Wenn man etwas vor Leuten macht, muss man schon einen Unterhaltungsdrang spüren“, meint er. Dabei hilft ihm vielleicht auch seine Erfahrung als Komparse und Schauspieler: Morscheck wirkte in einigen Filmen mit, so auch in einer kleinen Rolle im „Tatort“.

Für die Lesung im Ofenhaus hat er sich etwas Besonderes ausgedacht, eine Sache, die er nur dort machen wird, „bei der das Publikum ein bisschen mitmachen kann“, kündigt er an.

Im Anschluss an die etwa einstündige Lesung gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen, und eine Signierstunde. Der Eintritt ist frei. Spenden gehen an die „Glückstour“, bei der Schornsteinfeger Geld für krebskranke Kinder sammeln.