Colnrade Am Neujahrstag geht’s in Colnrade musikalisch zu. Am Nachmittag ertönt in den Straßen immer wieder die Melodie der englischen Nationalhymne. Die Queen würde sich freuen, allerdings wird hierzulande ein anderer Text gesungen. Im Colnrader Neubaugebiet am Prote-Straßburg-Weg gehen die vier Musikanten Ralf Lindemann (55), Gerold Kähne (57), Oliver Brandes (55) und Wolfgang Reinert (53) von Haus zu Haus und überbringen ihren Neujahrsgruß mit Teufelsgeige, Waschbrett, Kanister und CD-Spieler (davon wird die Melodie abgespielt).

„Alle Gruppen spielen das selbe Lied“, erzählt Ralf Lindemann während des Knipp-Essen, das er sich mit seinen Kollegen in der Lindemannschen Küche schmecken lässt. Neben den drei Gruppen in Colnrade sind drei weitere in Austen, Holtorf und Beckstedt unterwegs.

„Ich bin das erste Mal schon nach meiner Konfirmation mitgegangen“, sagt der 55-jährige Lindemann. Als er 30 war, drückte ihm jemand das Waschbrett in die Hand. Seither gehört er zu den Musikanten. „Die ersten Häuser in unserer Siedlung wurden 1999 gebaut. 2000 sind wir noch im Oberdorf mitgegangen, 2001 das erste Mal selbstständig durch die Neubausiedlung gezogen“, berichtet Lindemann.

Neben dem Neujahrsgruß sei die Förderung der Gemeinschaft der Kern dieser Tradition. So begleiten mehrere Bürger der Neubausiedlung von Anfang an die in Frack und Zylinder auftretenden Musikanten auf ihrem Weg durch die Siedlung. 15 von 25 Häuser stehen dieses Mal auf dem Plan.

Weil die Musikanten im Ober- und Unterdorf wesentlich mehr Häuser ansteuern, hat die Gruppe aus dem Neubaugebiet mehr Zeit bis zum Abend, wenn sich alle zum Abschluss im Dorfkrug „Unter den Linden“ treffen. Deshalb macht das Quartett auf halber Strecke eine Pause, kehrt bei Wolfgang Reinert ein und schaut sich die Fotos aus dem Vorjahr als, die – mit Musik unterlegt – zu einem Video zusammengeschnitten wurden. „Bei der Gelegenheit lachen wir auch gerne über uns selbst“, meint Gerold Kähne. Dieses Mal gedenken sie aber auch ihrem Kollegen und Gründungsmitglied Ingo Schmidt, der im Vorjahr im Alter von 54 Jahren verstarb.