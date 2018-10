Bernd Tietzel spielt im Dingsteder Krug

Dingstede Öffentliche Auftritte des Hatter Musikers Bernd Tietzel sind selten, aber es gibt sie. Am Donnerstag, 4. Oktober, erwartet die Besucher ab 20 Uhr in der Lounge des Dingsteder Krugs, Kimmer Straße 1, ein etwa zweistündiges Konzert. Tietzel spielt Cover-Songs aus der musikalisch raumgreifenden Zeit der 1960er bis 80er Jahre. Sowohl damals als auch heute genüge dem Interpreten Gesang plus Gitarre, um Sehnsüchte, Gefühle, Stimmungen und den Drang nach gesellschaftlicher Veränderung zu interpretieren, heißt es in der Ankündigung.

Der Eintritt ist frei. Da es sich um ein Hutkonzert handelt, sind Spenden für den Künstler erwünscht.