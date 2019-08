Dingstede „The Blues cures the Blues“ – Der Blues heilt den Blues. So sagte es mal John Lee Hooker. Es ist genau dieser Satz, den sich die vier Musiker von Doctor Cleanhead auf ihre Fahnen geschrieben haben. Jörg Zittlau (Gitarre, National, Gesang), Rainer Hoveling (Gitarre, Gesang), Michael Höptner (Harmonika, Gesang) und Timo Jahnke (Cajon, Percussion) spielen den Blues, wie er ursprünglich gedacht war: Einfach in Melodie und Text, dafür umso zwingender im Groove, und immer wieder auch mit dem Mut zu ehrlichen und mitreißenden Gefühlen, von der verträumten Ballade zum stampfenden Boogie, vom andächtigen Gospel zum traditionellen Roots.

Am kommenden Donnerstag, 22. August, ab 20 Uhr steht das Quartett aus Bremen im Dingsteder Krug auf der Bühne. Die vier Musiker greifen auf authentische Instrumente wie National, Blues-Harp, Mandoline, Waschbrett, Banjo und Cajon zurück, daneben gibt es mehrstimmigen Gesang und launig-ironische Ansagen mit Fortbildungscharakter in Sachen Musikgeschichte. Viel Groove und Reinigungskraft für die Seele werden versprochen.

Eintritt: 10 Euro im Vorverkauf, 12 Euro an der Abendkasse. Einlass: 19 Uhr.