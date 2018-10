Dingstede Die Osenzwerge gibt es schon über 20 Jahre, die Osenfestspiele sind noch neuer: Am Wochenende vom 2. und 3. November gehen sie in die zweite Runde. Nach dem erfolgreichen Start im Vorjahr ändert sich nichts an dem Grundkonzept des Kleinkunstwettbewerbs, allerdings die Location. Ausgerichtet wird die Veranstaltung im Dingsteder Krug. „Der Saal ist dafür wie gemalt“, findet Johannes Cernota, Erfinder der Osenzwerge und der nach ihnen benannten Festspiele. „Zwei wunderbare Abende, die ganz im Zeichen von Kleinkunst, Musik, Essen und Geselligkeit stehen“, verspricht er. Mit Stefan Rosier, dem Inhaber des Dingsteder Krugs, hat er einen erfahrenen Gastgeber von Großveranstaltungen an seiner Seite.

Kampf um den Osen

Der Freitag steht im Zeichen der drei Kleinkünstler, die sich um den goldenen Osen bewerben. Mit dabei ist Braidon Morris („Zauberei und anderer Wahnsinn“), Frank Lorenz (Bauchredner, Puppen-Comedian) sowie Liza Kos (Musik und Comedy). Das Publikum wird nach den Auftritten mit seinen Stimmen über die Vergabe der drei Osen abstimmen.

Am Samstag, 3. November, beginnt um 19.30 Uhr der Osen-Festball. Der Gesellschaftsabend mit der Gala- und Partyband „Smaaties“ nutzt den ganzen Dingsteder Krug: vom Saal über die gesellige Bar bis zur gemütlichen Lounge im Obergeschoss. „Der Ball soll nach alter Tradition ablaufen“, wünscht sich Cernota.

Geselligkeit beim Ball

Wichtig sei ihm, dass die Geselligkeit im Vordergrund stehe. „Daher haben wir kleine Tanzpausen fest eingeplant. Dann kann man sich in Ruhe unterhalten, ohne schreien zu müssen“, sagt er lachend. An einem solchen Abend wolle man ja Freunde treffen. „Es sind ja immer die Menschen, die eine Veranstaltung letztlich zu etwas Besonderem machen“, stellt er fest.

Smaaties heizen ein

Die Smaaties, das sind fünf professionelle Instrumentalisten, Sängerinnen und Sänger mit langjähriger Bühnenerfahrung, die das Publikum zum Tanzen und Mitsingen animieren wollen.

Tickets für die Kleinkunstgala am Freitag, 2. November, gibt es für 25 Euro (Vorverkauf und Abendkasse), für den Festball am 3. November 12 Euro (Vorverkauf) bzw. 14 Euro (Abendkasse). Vorverkaufsstellen sind die Bürgerservicebüros in Sandkrug, Gartenweg 15, und Kirchhatten, Hauptstraße 21.