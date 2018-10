Dingstede Kultur mit allen Sinnen genießen: So lautet das Motto eines Experimentes, das es so im Hatter Veranstaltungsprogramm noch nicht gegeben hat. Am Freitag, 19. Oktober, beginnt um 19.30 Uhr ein kulinarischer Abend mit dem Berliner Fernseh- und Starkoch Kai Neumann im „Dingsteder Krug“, Kimmer Straße 1.

Kai Neumann ist gebürtiger Oldenburger. Schon während seiner Kindheit entwickelte er eine Leidenschaft für das Kochen. Speziell von seiner Großmutter, die gelernte Küchenchefin war, schaute er sich handwerklich einiges ab.

Seit 1996 realisierte er in Berlin, das bis heute seine Wahlheimat geblieben ist, zahlreiche Kochprojekte. So zum Beispiel ein Küchenzimmer im dritten Stock einer alten Fabrik in Berlin Kreuzberg, das nur aus einer langen Tafel und einem Herd bestand. Hier trafen sich die Hauptstädter rasch gerne zum gemeinsamen Abendessen in Wohnzimmer-Atmosphäre. Exklusiver ging es zum 70. Geburtstag der berühmten Fotografin Herlinde Koelbl zu. Deren Leben kochte Neumann in einem achtgängigen Menü nach.

Seit neun Jahren ist Kai Neumann Küchenchef der Food Agentur Foodpol. Dabei war er auch immer wieder im TV zu sehen. 2014 nahm der Starkoch bei „The Taste“ (Sat1) teil und kochte im Finale als Joker. Weitere Auftritte auf Pro7 und Sat1 in verschiedenen Formaten folgten. Der Fernsehkoch liebt das Kreative: Deshalb befasst er sich seit einigen Jahren mit dem Thema „Wood Food“, bei dem der Geschmack des Waldes auf den Tisch kommt. Auch im Dingsteder Krug werden Holz, Harz, Nadel, Blatt und Knospe der rote Faden sein, der sich durch das Menü zieht.

Die Eintrittskarten kosten 79 Euro. Dafür gibt es Fünf-Gänge-Menü inklusive Wasser und musikalischer Begleitung. Tickets gibt es – nur im Vorverkauf – im Rathaus Kirchhatten oder im Bürger-Service-Büro in Sandkrug, Gartenweg 15.