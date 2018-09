Dingstede Die Osenfestspiele gehen in die zweite Runde. Nach dem erfolgreichen Start im Vorjahr ändert sich nichts an dem Grundkonzept des Kleinkunstwettbewerbs, allerdings die Location. Ausgerichtet wird die Veranstaltung am 2. und 3. November im Dingsteder Krug, der sich in der Gemeinde innerhalb der jüngsten Monate zu einer gern genutzten Kulturstätte entwickelt hat.

Die Hälfte der Eintrittskarten für die Kleinkunstgala (2. November, 19.30 Uhr) sei bereits durch Mund-zu-Mund-Propaganda verkauft, freut sich Johannes Cernota, Erfinder der Osenzwerge und der nach ihnen benannten Festspiele. „Zwei wunderbare Abende, die ganz im Zeichen von Kleinkunst, Musik, Essen und Geselligkeit stehen“, verspricht er. Mit Stefan Rosier, dem Inhaber des Dingsteder Krugs, hat er einen erfahrenen Gastgeber von Großveranstaltungen an seiner Seite.

„Der Saal des Dingsteder Krugs ist wie gemalt für die Osenfestspiele“, ist Cernota überzeugt. Um den goldenen Osen bewerben sich drei hochkarätige Künstler, die nicht nur eine Menge Bühnenerfahrung besitzen, sondern allesamt schon Kleinkunstpreise und Fernsehauftritte feiern konnten. Wie bei der Premiere wird wieder das Publikum mit seinen Stimmen über die Preisträger des Goldenen, Silbernen und Bronzenen Osen abstimmen.

Um die Gunst der Zuschauer bewerben sich Braidon Morris („Zauberei und anderer Wahnsinn“), Frank Lorenz (Bauchredner, Puppen-Comedian) sowie Liza Kos (Musik und Comedy).

Braidon Morris stammt aus Lancaster (Schottland). Mit seinem Humor wurde er mehrfacher Preisträger der International Awards of Street Magic und ist Preisträger des ostfriesischen Kleinkunstpreises.

Frank Lorenz ist ein gefragter Künstler, der es versteht, seine Zuschauer mit viel Witz und Charme in seinen Bann zu ziehen. In der RTL-Show „Das Supertalent“ schaffte er es bis in das Finale und belegte dort den vierten Platz.

Liza Kos ist eine junge Kabarettistin, die eine unterhaltsame Mischung aus Persiflage, Parodie und Liedern bei ihren Auftritten auftischt. Zu sehen war sie bundesweit bei „Ladies Night“ (ARD) und „Die Anstalt“ (ZDF).

Am Samstag, 3. November, beginnt um 19.30 Uhr der Osen-Festball. Der Gesellschaftsabend mit der famosen Gala- und Partyband „Smaaties“ nutzt den ganzen Dingsteder Krug: vom Saal über die gesellige Bar bis zur gemütlichen Lounge im Obergeschoss. Tickets für die Kleinkunstgala am Freitag, 2. November, gibt es für 25 Euro (Vorverkauf und Abendkasse), für den Festball am 3. November 12 Euro (Vorverkauf) bzw. 14 Euro (Abendkasse). Vorverkaufsstellen sind die Bürgerservicebüros in Sandkrug, Gartenweg 15, und Kirchhatten, Hauptstr. 21.