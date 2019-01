Dingstede Sie mögen die klassischen Popkompositionen der Beatles, aber auch den mitreißenden Rhythmus des Funk? Dann dürfte das nächste Konzert im Dingsteder Krug ein heißer Tipp sein.

Am Donnerstag, 10. Januar, ab 20 Uhr beginnt im Kulturhaus, Kimmer Straße 1, ein Konzert unter dem Motto „Funkin’ up the Beatles“. Unter diesem Motto interpretieren die „Crosswalkers“ die Songs der Fab Four neu. Veranstalter ist der Kultur- & Tourismusverein in Kooperation mit der Gemeinde Hatten.

Die Klassiker der Beatles hat jeder im Ohr. Der Reiz der „Crosswalker“ ist es, der eigenen Vorstellungskraft neue Impulse zu geben. Wenn die Musiker die Beatles neu interpretieren, klingen sie nicht nur nach Pop, sondern kommen einer besonderen Mischung aus Funk, Soul und Jazz daher.

Geschmeidige Grooves regen zur Bewegung an, während die Gitarre die bekannten Melodien zelebriert. Die Arrangements versprechen einen eigenständigen Sound und Überraschungsmomente zuhauf. Dabei verzichten die Crosswalkers völlig auf Gesang; sie lassen ihre Instrumente sprechen.

Die Haare nicht ganz lang genug, das jugendliche Alter gerade passend, der Charme enorm, die musikalische Eignung perfekt: Die Musiker kommen zum größten Teil aus Osnabrück, alle sind Absolventen der dortigen Musikhochschule. Dieser biografische Background verbindet Gitarrist Chato Segerer, Bassist Benjamin Gutzeit, Drummer Benjamin Keil und Keyboard Kirill Vorwald.

Musikalisch bewegen sie sich immer um die Vorbilder kreisend, zwischen Funk, Soul, Jazz und selbstverständlich Pop. Der Eintritt zu diesem Konzert beträgt im Vorverkauf 10 Euro € und an der Abendkasse 12 Euro€. Karten gibt es im Rathaus, Hauptstraße 21 in Kirchhatten, und im Bürger-Servicebüro in Sandkrug, Gartenweg 15.

Der Einlass beginnt um 19 Uhr, das Konzert eine Stunde später.

Für das leibliche Wohl während der Veranstaltung ist gesorgt (freier Verkauf).