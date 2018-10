Dingstede Doppelte Premiere im Dingsteder Krug: Am Donnerstagabend fand in der schicken Lounge unterm Dach des Kulturhauses zum ersten Mal ein Konzert statt. Für das Duo Bernd Tietzel (Sandkrug) und Lutz Fischer (Wardenburg) war es gleichzeitig der erste gemeinsam Auftritt vor Publikum.

Ein bisschen überrascht schienen beide Musiker vom großen Interesse zu sein. Der mit dezenten Lichtakzenten, brennendem Kamin und gemütlichen Möbeln zum Verweilen einladende Raum war mit etwa 60 Gästen angenehm voll. „Und das an einem Donnerstagabend“, sagte Lutz Fischer etwas ungläubig in der Pause zwischen den beiden Sets.

Nun den Besuch dürfte keiner aus dem Publikum bereut haben. Denn die beiden erfahrenen Musiker spielten so, als ob sie schon lange gemeinsam auf der Bühne stehen – und nicht erst vor zehn Tagen mit den Proben begonnen haben. Gänsehaut gab es gratis und reichlich bei ihren Interpretationen von Songs wie „Walking in Memphis“, „Father and Son“ oder „Heart of Gold“. Auch schön, fast vergessene, lange nicht mehr gehörte Klassiker wie „Can’t buy me love“, „Ain’t no Sunshine“ , oder „Mrs. Robinson“ zu hören – und dann auch noch so abwechslungsreich arrangiert.

Bernd Tietzel (Gesang und Gitarren) gestand, er sei selbst immer noch ganz hin und weg, von den neuen Möglichkeiten, die das Zusammenspiel mit Lutz Fischer (Gesang, Gitarre, Saxophon und Melodica) musikalisch eröffne. „Falsch abgebogen“, wie ein Lied Tietzels heißt und das nach der Pause gespielt wurde, falsch abgebogen waren die Besucher des Konzerts definitiv nicht, als sie an diesem Donnerstagabend die Richtung zum Dingsteder Krug wählten.