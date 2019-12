Dingstede Das Motto lautet „Swinging Christmas“: An diesem Donnerstag, 5. Dezember, 20 Uhr veranstaltet der Kultur- und Tourismusverein Hatten in Kooperation mit der Gemeindeverwaltung Hatten ein Konzert mit „Jeffrey Lee Mills & The Baby Boomers“ im Dingsteder Krug, Kimmer Straße 1.

„Swinging Christmas ist ein lebendiges Weihnachtsprogramm mit bekannten deutschen und amerikanischen Weihnachtsliedern. Interpretiert werden diese von den Musikern Jeffrey Lee Mills (Piano), Ben Perkoff (Saxophon) und Lenjes Robinson (Drums). Gemeinsam lieferten die drei Musiker gute Stimmung mit witzigen Showeinlagen, heißt es vonseiten des Veranstalters.

Der Einlass beginnt um 19 Uhr. Für das leibliche Wohl sorgt der Dingsteder Krug. Der Eintritt zu diesem Konzert beträgt 10 bzw. 12 Euro € (Vorverkauf bzw. Abendkasse)€.

Beim Kartenvorverkauf gilt es bald eine Neuerung zu beachten. Nur noch in diesem Jahr dienen auch die Bürger-Servicebüros als Verkaufsstellen. Ab 2020 sind es Nordwest-Ticket (www.nordwest-ticket.de), der Schützenhof Kirchhatten, dienstags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr sowie die „Paperbox“ in Sandkrug, montags bis freitags von 8.30 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 8.30 bis 13.00 Uhr.

Für „Swinging Christmas“ gibt es aber auch noch Karten im Vorverkauf im Bürger-Service-Büro in Sandkrug, Gartenweg 15, oder im Rathaus Kirchhatten, Hauptstr. 21.