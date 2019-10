Musik aus Rock, Soul und Blues

Dingstede Am Freitag, 18. Oktober, um 20 Uhr treten „Harpface & the Heydays“ im Dingsteder Krug, Kimmer Straße 1, auf. Das Motto lautet „Rock and Soul meets Blues and Roll“. Versprochen wird handgemachte Musik, die im Schmelztiegel von Rock, Soul und Blues entstanden ist. Das Quintett vereine die Kraft einer Hardrock-Band mit der Virtuosität einer Jazzcombo heißt es vonseiten des Veranstalters. Es spielen: Jürgen Schnieders (Vocals, Guitar), Olli Watson (Gitarre), Rainer Söchting (Harp, Vocals), Ute Behrends (Bass) und Sören Jünemann (Drums, Vocals).

Karten gibt es im Vorverkauf im Rathaus Kirchhatten oder im Bürger-Service-Büro in Sandkrug, Gartenweg 15. Der Eintritt kostet 10 Euro (Vvk.) bzw. 12 Euro €an der Abendkasse€. Einlass ist ab 19 Uhr. Veranstalter ist der Kultur & Tourismus Hatten e. V. in Kooperation mit der Gemeindeverwaltung.