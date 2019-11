Dingstede „Es war so unglaublich schön. Ich hätte Dir noch stundenlang zuhören können.“ Sabine Murza, frischgebackene Gewinnerin des goldenen Osen, machte aus ihrer Bewunderung für Pianist und Sänger Florian Wagner unmittelbar nach der Preisverleihung kein Hehl. Ein kleiner Trost für den jungen Mann aus München, der in einer „äußerst knappen Entscheidung“, so Johannes Cernota bei der Bekanntgabe des Publikumsvotings, hinter der Bauchrednerin gelandet war.

Die genauen Stimmzahlen blieben unter Verschluss, doch eigentlich war es auch egal, wer die bronzen, silbern oder golden schimmernde Osenfigur, montiert auf geschliffenen Acrylplatten, mit nach Hause nehmen durfte. Am Freitagabend waren alle irgendwie Gewinner: die drei Varieté-Künstler – Dritter im Bunde der Deutsche Meister im Zaubern, Matthias Rauch – die 150 Zuschauer im ausverkauften „Dingsteder Krug“ und natürlich die Osenfestspiele selbst, die der Sandkruger Johannes Cernota vor zwei Jahren ins Leben rief.

Zauberer Matthias Rauch hatte die relativ undankbare Aufgabe, als Erster die Stimmung im Saal anzuheizen. Das gelang dem Mann aus Dorsten dank unglaublich flinker Finger und großer Schlagfertigkeit exzellent. Die Leichtigkeit, wie er mit Spielkarten und einem schwebenden Tisch umging, wurde nur noch übertroffen durch seinen größten Glücksgriff – Silvia Engelhardt. Spontan aus der ersten Zuschauerreihe geholt und zur Assistentin bestimmt, brachte sie die richtige Würze und viel Charme in eine klassische Zaubernummer: das Zerreißen und magische Zusammensetzen von Papierschnipseln. Dafür gab es zurecht einen Sonderapplaus vom Publikum.

Sabine Murza alias Murzarella machte die Zuhörer dagegen fast sprachlos mit ihrer Vielstimmigkeit. Die ausgebildete Musicalsängerin beherrscht nicht nur das Bauchreden, sondern auch das Bauchsingen – ihr Parforceritt ging von „Highway to Hell“ über „Atemlos“ und „Respect“ bis zu „Drei weiße Tauben“, immer mit anderen Puppen auf dem Arm und jeweils unterschiedlichen Stimmen.

Absichtlich mit einem „Schlechten Lied“ eröffnete Florian Wagner, augenzwinkernd, seinen Auftritt. Und das war wirklich so schlecht, dass es schon wieder gut war. Seine Trümpfe: Eine seidenweiche Stimme und spielerische Fähigkeiten am Klavier, die den Konzertpianist Johannes Cernota zum Urteil „beneidenswert“ veranlassten. Dem Urteil „Alle drei waren unheimlich gut“ konnten sich alle Gäste anschließen. Das Setzen der Kreuze auf den Stimmzetteln fiel unheimlich schwer.

Am Samstagabend gehen die Osenfestspiele mit einer langen Blues-Brothers-Party weiter und zu Ende. Der Termin für die 4. Osenfestspiele steht schon fest: 6. und 7. November, an gleicher Stelle.